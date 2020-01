Madame Tussauds retire les figurines de cire d’Enrique et Meghan de l’exposition de la famille royale britannique

LONDRES, 9 janvier (.) – Le musée de cire Madame Tussauds a retiré les personnages du prince Henry et de sa femme Meghan de leur exposition de la famille royale britannique, en réponse à l’annonce faite par le couple qu’ils se retireraient de leur rôle dans le cadre de la royauté.

Les ducs de Sussex ont annoncé mercredi leur intention de partager leur temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni pour se forger un “nouveau rôle” et quitter leurs positions dans la couronne.

La famille royale a exprimé sa déception face à cette décision, selon une source de la monarchie.

Madame Tussauds, qui compte plus de 250 figures de cire de célébrités de différents domaines, a annoncé que les deux sculptures seront exposées séparément, loin de la section qui comprend la reine Elizabeth et les princes Felipe, Carlos et Guillermo.

“Comme le reste du monde, nous réagissons à la nouvelle surprenante que les ducs de Sussex s’éloigneront de la royauté”, a déclaré le directeur du musée Steve Davies dans un communiqué.

“En tant que deux de nos figures les plus populaires et les plus aimées, bien sûr (les figures) resteront un élément important de Madame Tussauds Londres pendant que nous verrons ce qui les attend (les ducs) dans le prochain chapitre”, a-t-il ajouté.

(Rapport d’Elizabeth Howcroft et Alistair Smout; édité en espagnol par Rodrigo Charme)