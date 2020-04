Madrid en mars, sept jours pour la course contre le cancer | PracticoDeporte

La Course la plus longue d’histoire, organisé par la Association espagnole contre le cancer (AECC), donnera son pistolet de départ à Madrid le dimanche 19 avril avec la VII course de Madrid en mars contre le cancer.

Cette course, qui rassemble chaque année des milliers de personnes dans un seul but, pour soutenir l’AECC dans son travail avec les patients et les familles, se déroulera cette année à domicile.

Le test commencera à 11 heures, AECC YouTube.

Au cours de la semaine, les organisateurs proposeront différentes activités et défis ainsi que de nombreux visages connus qui apporteront leur soutien sur les réseaux sociaux.

L’arrivée à l’arrivée aura lieu le samedi 25 avril à 11h, également sur la chaîne YouTube, donc l’activation de la course virtuelle s’étalera sur sept jours.

Soutien institutionnel

En plus de l’incitation sportive, la course est considérée comme un grand mouvement social pour rendre la lutte contre le cancer plus visible et pour arrêter cette année COVID-19.

Dans l’événement virtuel, le président de la Communauté de Madrid coupera la bande de sortie, Isabel Diaz Ayusoet le maire de la mairie de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Les numéros peuvent être obtenus au Site officiel de la course.

practicodeporte@efe.com