Madrid n’oblige pas les sans-abri à s’inscrire pour les accueillir à l’Ifema | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Le refuge temporaire d’Ifema est vide car la mairie de Madrid exige que les sans-abri soient enregistrés pour les laisser entrer.

conclusion

C’est faux. Le pavillon activé comme auberge de jeunesse a toujours été plein et le conseil municipal n’a pas besoin d’enregistrement pour accueillir les sans-abri.

Le pavillon qui a permis à Madrid d’accueillir des sans-abri asymptomatiques n’est pas vide et il n’est pas vrai que le maire ait dû s’inscrire en ville pour pouvoir l’utiliser. car ils assurent des messages partagés sur les réseaux sociaux avec une photo des installations prise avant son ouverture.

Une photographie de ce pavillon du parc des expositions d’Ifema avec des lits portables disposés pour la réception mais complètement vides a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux à l’appui de l’accusation selon laquelle la mairie de Madrid exigeait que les sans-abri soient enregistrés dans la capitale. comme une condition essentielle pour leur permettre d’accéder à ces installations.

Le maire “l’a justifié en disant que c’était pour” éviter l’effet des “sans-abri” enregistrés “dans d’autres villes”, explique l’auteur d’un de ces messages sur Twitter, avant d’ajouter: “Aucun de nous ne l’a attrapé avant d’avoir vu qu’il n’y avait pas de sans-abri se présentant là-bas. En pensant au mystère … rendez-vous, ce sera à cause de cela. “

Le maire de Madrid a imposé une condition aux sans-abri.

Être enregistré à Madrid.

Le résultat est le suivant. Logiquement pic.twitter.com/YsF552u3U3

– Paco Lobo (@Cazatalentos) 11 avril 2020

Les médias ont pris les images avant leur ouverture

La prétendue exigence de préinscription est fausse et le pavillon était vide après son ouverture. Dans l’image, c’est parce qu’elle a été prise les jours précédant l’ouverture de cet abri temporaire.

L’un des messages mène à un article avec la même photo publié sur le numérique El Salto sous le titre “Personne ne choisit Madrid pour vivre dans l’exclusion”, où la légende elle-même précise qu’il s’agit d’une “image du refuge d’urgence” pour les sans-abri de l’Ifema avant son ouverture “.

L’auteur de l’article soutient que «le fait d’encombrer des centaines de personnes dans des macro-abris ou des pavillons pour passer la nuit» est désormais «un risque pour la santé publique» et estime également que «le conseil municipal devrait revoir les restrictions pour s’inscrire», mais en aucun cas À l’heure actuelle, il affirme que le gouvernement municipal exige que les sans-abri s’inscrivent pour accéder à la ressource désormais activée à Ifema.

Des images similaires à celle qu’illustre cet article d’El Salto ont été publiées sur différents supports, à la fois en photographies et en enregistrements télévisés, et toutes précisent qu’elles correspondent aux préparatifs de l’installation avant son ouverture aux sans-abri. .

Dans le cas de l’Agence EFE, elle a diffusé des images télévisées et des photographies de l’intérieur du nouvel abri temporaire le 18 mars, deux jours avant que ce hall 14 d’Ifema, conditionné pour sa fonction actuelle, n’ouvre ses portes aux sans-abri. par le conseil municipal, l’unité militaire d’urgence (UME) et le groupe 5, une entreprise qui travaille avec les groupes vulnérables.

De même, le Groupe 5, une entreprise spécialisée dans la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité qui gère le refuge temporaire d’Ifema, a dénoncé sur Twitter la fausseté de ces messages et souligné que la photo diffusée sur les réseaux “est une image après le montage des lits avant son ouverture. “

Madrid n’a pas besoin de papiers pour servir les sans-abri

La mairie de Madrid n’exige pas non plus d’enregistrement pour servir les sans-abri à l’auberge Ifema. Le délégué du domaine Familles, égalité et protection sociale, José Aniorte, décrit sur Twitter cette accusation de canular “nuisible et irresponsable” et insiste pour qu’il soit clair “qu’il n’a jamais été nécessaire” d’être enregistré dans la ville pour accéder aux ressources municipales pour ceux qui vivent dans la rue.

En outre, il souligne que le refuge Ifema “a été à cent pour cent” occupé “depuis son ouverture”, le 20 mars.

Le 14e pavillon, qui a 14 400 mètres carrés, a occupé dès le premier jour les 150 lits qu’il offrait pour permettre à sa quarantaine de passer autant de personnes sans abri et ne présentant pas de symptômes du coronavirus. “L’ordre d’arrivée était la priorité pour entrer et la température de chacun a été prise”, a déclaré le président du Groupe 5 à l’EFE, William Bell.

Tous les lieux sont occupés par des hommes, car l’accueil de ce groupe est généralement divisé par des profils et les femmes ont d’autres ressources affectées.

Pour abriter les sans-abri asymptomatiques, la mairie de Madrid a équipé 150 autres places dans le centre sportif Marqués de Samaranch, dans le quartier de Madrid d’Arganzuela, et a également permis 110 places dans un hôtel et 70 dans une pension.

