Madrid recherche des toilettes dans Infojobs pour donner “plus de diffusion” aux offres | La société

La Communauté de Madrid a signé un accord avec la société Adevinta Espagne, propriétaire d’Infojobs, pour que les hôpitaux et les centres de santé sélectionnent et engagent du personnel de santé via cette plateforme, afin de parvenir à une “plus grande diffusion” du offres d’emploi et “répondre aux besoins urgents” des ressources humaines.

Des sources du gouvernement régional ont précisé à Efe que cet accord, publié jeudi dernier au Journal officiel de la Communauté de Madrid (BOCM), “n’a pas généré d’obligations financières” pour l’exécutif régional ou pour le service de santé de Madrid.

Grâce à Infojobs, les hôpitaux et les centres de santé publient leurs offres d’emploi réalisant, selon le gouvernement régional, “une plus grande diffusion du processus de sélection parmi les candidats potentiels, dans les réseaux sociaux, la presse et les autres médias”.

Selon le “ Journal officiel de la communauté de Madrid ” (BOCM), Infojobs recevra des offres d’emploi en fonction des besoins transmis par chaque hôpital, et les candidats devront répondre à une série de questions qui serviront de filtre, et qui, après les surmonter, ils peuvent télécharger leurs CV sur la page pour être candidats aux postes.

“Ce sera chaque hôpital qui aura accès à l’affichage de la base de données des CV”, précise le BOCM.

Des syndicats tels que Madrid’s Nursing (Satse) ont critiqué cet accord car, à leur avis, il ne garantit pas le contrôle d’accès du personnel dans des conditions “d’égalité, de mérite et de capacité” comme cela a été le cas, ont-ils souligné, lors de l’échange de recrutement. du service de santé de Madrid (Sermas).

Des sources du gouvernement régional ont expliqué à Efe que la Communauté de Madrid s’est tournée vers Infojobs parce que “les marchés publics de l’emploi sont épuisés et cette entreprise dispose d’une base de travailleurs très importante”.

Ils ont indiqué que l’urgence sanitaire entraînait la nécessité d’avoir le plus grand nombre de professionnels de la santé disponibles et, compte tenu de la nécessité urgente d’embaucher des personnes dont les échanges d’emploi étaient épuisés, comme les infirmières, des mesures “exceptionnelles” ont été prises.

L’un d’eux était l’embauche de professionnels qui, dans une situation de soins normaux, n’auraient pas pu être incorporés, comme des étudiants ou des retraités.

Et un autre était de promouvoir “d’autres instruments qui permettraient une plus grande disponibilité des candidats et une plus grande diffusion des offres d’emploi faites par les hôpitaux, pour accélérer la sélection du personnel”, ont-ils indiqué de la Communauté de Madrid.

“Entre autres (…) la mise à disposition altruiste de la base de données de tous les professionnels de santé Infojobs”, ont indiqué les mêmes sources.