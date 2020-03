Maduro affirme que Leopoldo López utilise l’ambassade d’Espagne pour comploter | Monde

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé ce jeudi que “le fugitif de la justice Leopoldo López utilise l’ambassade d’Espagne (à Caracas) pour comploter” dans le but de le renverser et de tuer les dirigeants politiques et militaires de son pays.

Dans des déclarations faites par le palais présidentiel de Miraflores à Caracas, Maduro a déclaré qu’il soutenait les actions annoncées aujourd’hui par le parquet vénézuélien pour enquêter sur le chef de l’opposition Juan Guaidó et le général à la retraite Cliver Alcalá pour avoir participé à une prétendue tentative de coup d’État visant à son renversement.