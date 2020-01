Maduro exige que l’Église catholique du Venezuela ne fasse pas de politique depuis les chaires

Par Deisy Buitrago et Shaylim Valderrama

CARACAS, 14 janvier (.) – Le président Nicolás Maduro a exigé mardi que l’Église catholique du Venezuela “ne fasse pas de politique” depuis les chaires, après que les dirigeants de l’église ont sévèrement fouetté le gouvernement pour la crise dans le pays et pour avoir utilisé ” lâches “armes militaires contre les civils.

Les relations entre l’Église catholique et Maduro ont été tendues et, mardi, elles ont vécu un autre chapitre lorsqu’un monseigneur a critiqué le gouvernement à la messe pour la vierge La Divina Pastora, dont la procession chaque 14 janvier attire des millions de Vénézuéliens à Barquisimeto, dans l’État. Ouest de Lara, dans l’une des plus grandes manifestations religieuses de la nation sud-américaine.

Dans une homélie, Monseigneur Victor Hugo Basabe, de l’archidiocèse de Barquisimeto, a déclaré que certains politiciens avaient “vendu pour quatre devises” après avoir surmonté l’opposition à “se rendre servilement à la disposition de ceux qui sont les principales causes de toute cette tragédie” de Pays.

Le gouvernement Maduro reste “pour le soutien et la force de certaines armes” des forces militaires, “aujourd’hui politiquement biaisées”, et qui utilisent les fusils “lâchement (…) contre les mêmes personnes quand elles revendiquent leurs droits et pour la justice “, a ajouté le prélat.

Peu de temps après, dans la présentation de son rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale constituante officielle, Maduro a répondu aux religieux et critiqué que le chef de l’opposition, Juan Guaidó, ait “politisé” la manifestation catholique en se joignant au cortège.

“Nous rejetons et rejetons la tentative de partisane et de politiser une procession qui appartient au peuple chrétien de l’État de Lara”, a déclaré Maduro, qui a également exigé “le respect des évêques”.

“Les évêques doivent apprendre à respecter le peuple catholique et chrétien du Venezuela. Ils doivent apprendre à respecter la prière sincère de l’homme et de la femme humbles, qui ne veulent pas continuer à politiser les chaires des églises pour faire une politique rétrograde et réactionnaire de droite.” .

Maduro a également parlé de sa gestion en 2019, notant que les défaillances des services publics sont dues aux “agressions” des États-Unis, bien que les opposants et les analystes indiquent que la détérioration est due au désinvestissement et au manque d’entretien des infrastructures.

Il n’a pas donné de chiffres sur la performance de l’économie en 2019 et a seulement indiqué que la production de pétrole avait augmenté “timidement”, bien qu’il n’ait pas fourni de détails.

(Rapport de Deisy Buitrago, Shaylim Valderrama et Corina Pons. Rapport supplémentaire de Keren Torres à Barquisimeto. Rédigé par Vivian Sequera et Mayela Armas. Édité par Rodrigo Charme)