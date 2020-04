Maduro fait appel à un fugitif américain pour relancer l’industrie pétrolière du Venezuela

CARACAS, Venezuela (AP) – Le président Nicolás Maduro a nommé lundi un puissant allié sanctionné par les États-Unis comme cheville ouvrière de la drogue, ainsi qu’un cousin du défunt leader socialiste Hugo Chávez, pour réorganiser l’industrie pétrolière du Venezuela en raison de pénuries massives d’essence.

Tareck El Aissami a été nommé ministre du Pétrole et Asdrúbal Chávez a été nommé à la tête du géant pétrolier d’État PDVSA. Les nominations ont été publiées au journal officiel et annoncées à la télévision publique. Le gouvernement n’a pas encore commenté.

Les deux postes ont été occupés jusqu’à présent par le général Manuel Quevedo, qui, pendant son mandat de 28 mois, a vu la production de pétrole du pays située au sommet des plus grandes réserves de pétrole du monde s’effondrer de 65%.

“La seule source de revenus du pays, le pétrole, s’est effondrée sous Quevedo et les sanctions américaines ont mis les derniers clous dans son cercueil”, a déclaré Russ Dallen, directeur de la société d’investissement basée à Miami, Caracas Capital Markets.

Le remaniement intervient au milieu de l’effondrement des prix mondiaux du pétrole et il s’ensuit un effondrement de la production de pétrole brut au Venezuela pendant deux décennies, qui pompe aujourd’hui un montant égal à 19% des niveaux observés lorsque le président Chávez a pris le pouvoir en 1999. blâmer la corruption et la mauvaise gestion généralisées.

Les Vénézuéliens ont connu ces dernières semaines des pénuries d’essence critiques et des conduites de gaz de plusieurs kilomètres durant des jours même dans la capitale de Caracas, le siège de la politique et de la richesse du pays a normalement épargné les pénuries observées à travers le pays.

Dans le but de répondre à la demande intérieure d’essence, le Venezuela s’est tourné vers l’Iran, recevant la première de plusieurs expéditions d’un catalyseur chimique clé nécessaire pour convertir le brut de la nation sud-américaine en carburant.

Asdrúbal Chávez a été pendant quelques mois à la tête de CITGO, une filiale de PDVSA, basée à Houston, mais a dû abandonner son poste après s’être vu refuser un visa américain.

L’immigration et les douanes américaines ont récemment ajouté El Aissami à sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Il a été sanctionné en 2017 pour avoir prétendument été un important trafiquant de drogue, puis a été inculpé deux ans plus tard sur des allégations de violation de ces sanctions.

Un conseiller clé de Maduro, El Aissami, 45 ans, a précédemment été vice-président et, plus récemment, ministre de l’Industrie. El Aissami fait partie des dizaines d’alliés Maduro sanctionnés par Washington, tandis que Chávez n’a pas été visé par l’administration Trump par des mesures financières.

El Aissami a été inculpé pour la deuxième fois par un tribunal fédéral américain le mois dernier pour avoir fait partie de la conspiration narcoterroriste présumée aux côtés de Maduro. Les autorités ont offert une prime de 10 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation d’El Aissami et 15 millions de dollars pour l’arrestation de Maduro.

Risa Grais-Targow, directrice pour l’Amérique latine chez Eurasia Group, a déclaré que la nomination d’El Aissami souligne les efforts de Maduro pour injecter une gestion plus professionnelle de l’industrie pétrolière du pays.

“Au Chavismo, El Aissami est un pragmatiste relatif”, a déclaré Grais-Targow. “Mais c’est une situation extrêmement difficile sur tous les fronts.”

Bien qu’elle possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, la crise politique et sociale du Venezuela continue de s’aggraver, alors que les États-Unis et une coalition de près de 60 pays poussent Maduro à se retirer. Ces nations reconnaissent le politicien d’opposition Juan Guaidó comme le président légitime du Venezuela, arguant que l’élection de Maduro en 2018 était une imposture car les candidats de l’opposition les plus populaires ont été interdits de se présenter.

La crise a chassé plus de 4,5 millions de Vénézuéliens de chez eux, la plupart se dirigeant vers la Colombie, le Pérou et l’Équateur voisins, tout en échappant aux services publics défaillants comme l’électricité, l’eau courante et les soins médicaux adéquats.

Afin de soulager la douleur de la flambée de l’inflation, le gouvernement de Maduro a relevé lundi le salaire minimum que la plupart des travailleurs gagnent, portant leur salaire mensuel à la maison à l’équivalent de 4,66 $, y compris le salaire de base et les bons alimentaires. La Banque centrale du Venezuela a établi un taux d’inflation de 124% pour les trois premiers mois de l’année.

Alors que PDVSA fait face à de multiples défis, de la baisse des prix du brut à la baisse de la production, la première priorité de la nouvelle équipe pétrolière sera de trouver des réserves d’essence qui sont sur le point de s’épuiser, car les sanctions américaines ont rendu les importations de carburant plus difficiles à obtenir, a-t-elle déclaré.

Grais-Targow a déclaré que les sanctions américaines contre El Aissami risquent également de compliquer ses efforts.

“Cela vous indique qu’ils jettent l’éponge sur le fait qu’un individu sanctionné est un obstacle aux futurs accords pétroliers et qu’il s’engage avec des partenaires étrangers”, a-t-elle déclaré. “Ou peut-être que c’est juste une reconnaissance implicite de leur réalité.”

Goodman a contribué de Miami, en Floride.