Maestro Joao Carlos Martins renaît en tant que pianiste grâce à des gants bioniques | personnes

“Je n’ai pas dit un seul mot, je viens de déposer une larme.” Ce fut la “renaissance” du professeur brésilien Joao Carlos Martins en tant que pianiste, un “rêve” qui s’est réalisé grâce aux gants bioniques qui lui ont permis de jouer “avec les dix doigts” pour la première fois en plus de deux décennies.

Au début de cette année et après 24 interventions chirurgicales, Martins nage à nouveau à contre-courant et enchante à nouveau avec sa musique les habitants du quartier des Jardins, au cœur de Sao Paulo et où il habite il y a plus de 40 ans, grâce à des gants adapté qui ont retourné les mouvements des mains.