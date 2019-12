Magellan bat Tigres en 20 billets

VENEZUELA: Magallanes bat Tigres dans le plus long match de l'histoire de la Ligue vénézuélienne et se qualifie pour les séries éliminatoires

Raúl Navarro a réussi un circuit de deux points en tête de la 20e manche, de sorte que les Navigateurs de Magellan ont vaincu les Tigres d'Aragua 6-4 vendredi dans le plus long match de l'histoire de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel. , et a d'ailleurs obtenu sa place pour jouer dans les séries éliminatoires.

Les 20 entrées contestées ont battu le précédent record de 18 qui avait été imposé par les mêmes Magallanes et Requins des Navigateurs de Guaira le 19 décembre 1998, tandis que le temps de 8h08 a battu le record de 6 heures et 33 minutes imposées entre les Sharks de La Guira et les Cardinals de Lara le 12 novembre 2004. Les 23 lanceurs utilisés par les deux équipes réunies constituent également un nouveau record pour le circuit.

Elis Jiménez (1-0) a remporté la victoire grâce à un relais extraordinaire de six manches sans accorder de points, tandis que l'inverse était au record de José Mijares (0-1), après avoir toléré deux scores et six coups sûrs en trois manches.

À Caracas, les Caribes d'Anzoátegui ont misé sur une offensive explosive de 13 coups sûrs, dont quatre coups de circuit, pour vaincre les Sharks de La Guaira par 9-6 et s'assurer également leur place en séries éliminatoires.

Luis Sardinas est allé 4-2 avec un home run et trois courses remorquées, René Reyes a connecté un home run avec deux à bord, Alexi Amarista est allé 5-2 avec un home run et deux points produits et Gabriel Lino l'a emmenée seule hors du parc pour mener l'attaque furieuse des vainqueurs.

Pedro Figueroa (1-1), a retiré une manche et une troisième sans permettre aux courses en relève de gagner le match, et a perdu Angel Ventura (3-3), après avoir accordé deux scores et cinq coups sûrs en trois manches.

A Barquisimeto, Anthony Jiménez a profité d'une erreur du troisième but Angel Reyes pour décoller de la troisième base avec la course à la victoire au bas de la dixième manche, dans le triomphe des Cardinals de Lara 6-5 sur les Eagles of Zulia .

Osmer Morales (2-1) a retiré une entrée vierge en relief pour prendre la victoire, tandis que l'inverse était pour José Mavare (2-1), après avoir accordé la différence de course en un tiers de manche.

La Guaira conserve le contrôle du circuit avec une marque de 24-16, suivie de Zulia (24-17), Cardenales (22-18), Caribes (21-20) et Navegantes (20-20) déjà classés, Lions (18- 21) et les Tigres (17-23) se disputent la dernière place en séries éliminatoires, tandis que les Braves (14-25) sont éliminés

PUERTO RICO: Caguas tombe à Mayagüez et agonise à Porto Rico

Les Indiens Mayagüez ont eu une solide ouverture de Dereck Rodríguez, pour vaincre ce vendredi par 4-2 aux Créoles de Caguas, qui se rapprochent d'être l'équipe éliminée dans le rôle régulier de la Ligue de Baseball Professionnel Roberto Clemente .

Rodriguez (1-0) a lancé six manches de deux points et trois coups sûrs pour remporter la victoire, tandis que l'inverse était au record d'Iván Maldonado (0-3), secoué avec quatre scores et quatre coups sûrs en deux épisodes.

À l'offensive, Henry Ramos 4-2 avec un home run et deux runs produits, et Danny Ortiz 3-1 avec un remorquage.

À Santurce, Rey Fuentes a répondu avec un simple producteur à la fin de la douzième manche, et les Cangrejeros ont laissé les Athéniens de Manatí sur le terrain avec une victoire 4-3.

Jared Wilson (1-0) a remporté le match après avoir lancé un blanc en relief, et l'a perdu Felix Báez (0-1), après avoir accordé la différence de course en un épisode et un tiers.

Les Santurce Cangrejeros gardent le haut du circuit avec une marque de 21-9, suivis de Carolina (16-13), et de Mayagüez (15-16) déjà classés, Manati (12-17) et Caguas (10-19) sont disputés le dernier message disponible pour la post-saison.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: Les Lions écrasent Águilas et les séries éliminatoires dominicaines

Une démonstration de l'offensive de Franchy Cordero a poussé les Lions des élus vendredi à une victoire écrasante 10-2 contre les Eagles de Cibaeñas, qui ont maintenant perdu les trois premiers matchs du tournoi à la ronde final de la Ligue dominicaine de baseball.

Lamb a connecté 3-3 avec un home run, a poussé quatre points et a marqué trois fois, César Puello est allé 5-3 avec deux points produits et Ryan Court a effectué un home run en solo pour mener l'attaque des vainqueurs.

David Kubiak (1-0) a accordé deux points et quatre coups sûrs en six épisodes pour remporter la victoire, tandis que l'inverse est allé au record de Richelson Peña (0-1), après avoir concédé trois scores et six coups sûrs en deux manches.

À La Romana, les Eastern Bulls ont misé sur une ouverture dominante de Freddy Peralta, pour vaincre les Tigres del Licey 5-3.

Peralta (1-0) a lancé cinq épisodes sans permettre aux coups sûrs ou aux runs de remporter la victoire, a donné une base sur des balles et a décoré son travail avec six fans. L'inverse a été pour Genesis Cabrera (0-1), secoué avec cinq scores et quatre coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Rubén Sosa a connecté 3-1 avec un double et trois courses remorquées, tandis que Peter O'Brien a ajouté un seul remorqueur de plus pour mener l'attaque des Bulls.

Leones del Escogido, Tigres del Licey et Toros del Este mènent le tournoi à la ronde final avec une marque de 2-1, tandis que les Eagles de Cibaeñas ne gagnent toujours pas et présentent un dossier de 0-3.