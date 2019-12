Magic gagne étroitement 98-97 à 76ers en NBA

ORLANDO, Floride, USA (AP) – Evan Fournier a marqué 20 points et l'Orlando Magic a survécu à un effondrement des lancers francs dans la dernière minute du match pour obtenir une victoire serrée de 98-97 sur les 76ers de Philadelphie vendredi.

Aaron Gordon a réalisé 19 unités et 11 rebonds, et Nikola Vucevic 16 points et 12 planches pour Orlando, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive.

Joel Embiid et Tobias Harris ont chacun obtenu 24 points et 11 rebonds pour les 76ers, qui ont vu leur séquence de trois victoires interrompue. Embiid a raté un jet désespéré de 9 mètres (30 pieds) lorsque le buzzer a sonné qui aurait pu leur donner la victoire.

Orlando s'est levé 93-83 avec une décharge de Gordon à 1:49 à la fin, mais le match était encore loin d'être terminé. Le Magic a touché 5 des 11 lancers francs lors de la finale 1h30, dont 4 manqués dans les 30 dernières secondes.

Philadelphie a atteint ses quatre derniers lancers, tous triples, ce qui a donné aux visiteurs une chance de triompher. Embiid a réussi le dernier à 5,1 secondes de la fin et réduit le désavantage à 98-97.

Pour les 76ers, Al Horford a joué 33 minutes dans lesquelles il a marqué 7 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.