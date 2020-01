Mail On Sunday défend “l’intérêt public légitime” de la duchesse de Sussex | En vedette

Le British Sunday The Mail On Sunday soutiendra qu’il existe un “ intérêt public énorme et légitime ” dans la famille royale britannique et ses “ relations personnelles et familiales ” dans sa défense contre un procès déposé en octobre 2019 par la duchesse de Sussex, rapporte ce mercredi la BBC.

Le tabloïd détaille comment il réfutera la plainte déposée par l’épouse du prince Enrique, Meghan, pour avoir diffusé une lettre qu’il a écrite à son père, Thomas Markle, en 2018, dans un document juridique de 44 pages auquel la chaîne publique britannique a eu accès. .