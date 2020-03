Mains de peur et de foi pour se masquer contre le coronavirus en Egypte | En vedette

Fatma Mosaad Hadad a commencé il y a cinq mois à travailler dans l’une des plus grandes usines de production d’équipements de protection médicale jetables d’Égypte, un bon travail compatible avec celui de son mari pour faire vivre la famille.

Loin de ce qu’il aurait pu imaginer, ses mains rejoignent aujourd’hui des dizaines de collègues, formant une armée qui produit chaque jour des milliers de masques sanitaires, tandis que la pandémie de coronavirus fouette le monde.

“Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait si difficile”, explique cette jeune maman de deux garçons, âgés de 2 et 4 ans, qui quitte le mari tous les jours quand il sort pour travailler et se soucie quand il soulage son partenaire.

Les quelque 600 personnes employées dans l’usine Medic de Ciudad al Sadat, une zone industrielle située à environ 120 kilomètres au nord-ouest du Caire, travaillent tous les jours pour faire des fournitures médicales, mais elles ne sont pas étrangères aux doutes et aux incertitudes du reste de la population. .

Le coronavirus est dans l’esprit de tous. «Vous ressentez de la peur pour les enfants, pour la maison, pour le pays», explique Fatma, qui admet que cette peur l’accompagne à chaque quart de travail.

Mais il sait que la tâche en vaut la peine, que les masques sont utiles et que le simple fait de les porter génère un sentiment de protection.

“Nous aidons les gens autant que possible et leur donnons quelque chose pour qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils n’aient pas peur”, dit-il.

UNE MACHINE À TOUTE VAPEUR

L’usine Medic est l’une des trois à fabriquer des vêtements hygiéniques jetables pour les hôpitaux de toute l’Égypte. Ils produisent des draps, des blouses et des bonnets à usage unique utilisés dans les salles d’opération et exportent même des combinaisons d’isolation spéciales pour le personnel médical vers des pays comme l’Italie, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

Normalement, la fabrication de masques représente une part mineure de son activité, 3% en particulier, mais aujourd’hui, sur l’un des murs de l’usine, vous pouvez voir une impression d’un commentaire sur Facebook célébrant l’expédition de cette usine de 350.000 unités vers la Chine.

Les masques ont été apportés plus tôt ce mois-ci par le ministre égyptien de la Santé, Hala Zayed, lors d’un voyage à Pékin pour rencontrer les autorités chinoises, afin de s’informer sur la situation de COVID-19.

Le directeur de l’usine, Mohammed Soliman, affiche fièrement l’image sur le mur, tout comme les timbres sur les boîtes de fournitures médicales qui sont envoyées au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et quittent également cette usine. qui a ouvert il y a trente ans.

“Le gouvernement nous a demandé d’augmenter la production de masques de 50 000 et nous en produisons déjà 120 000”, explique Soliman à Efe, ajoutant qu’ils sont destinés à la consommation nationale.

Malgré sa longue expérience, Soliman affirme que “jamais auparavant” n’a-t-il vu quelque chose comme aujourd’hui, “même pas quand le SRAS”, l’épidémie de 2003 du syndrome respiratoire aigu et sévère.

Il assure qu’ils ont la capacité de continuer à produire pendant des mois, mais admet qu’il y a des problèmes d’importation d’intrants dont ils ont besoin de différents pays. Dans tous les cas, il exclut que des problèmes d’approvisionnement puissent survenir.

“La Chine produit déjà à nouveau”, dit-il, pour se souvenir que ce pays déplace 80% du marché.

FOI ET PEUR

Dans l’usine, certains disent que tout va bien, qu’en Égypte, ils résistent parce qu’ils ont l’habitude de travailler et que ce qui se passe dans d’autres pays ici ne peut pas se produire. “Il fait très chaud”, explique un jeune employé, convaincu de la protection naturelle de l’Égypte contre le virus.

D’autres reconnaissent que lorsqu’ils s’arrêtent pour se reposer et se parler, il y a ceux qui ne peuvent pas cacher qu’ils sont “terrifiés”.

D’autres, comme Fatma Saber Ali, croient que l’affaire est entre les mains de Dieu.

“Cela dépend de la volonté de Dieu (…) En réalité, chacun aura ce que le destin lui réserve”, explique la femme, ajoutant plus tard qu’elle est heureuse de pouvoir travailler quotidiennement à la fabrication de matériel sanitaire.

Merna a 23 ans et est originaire de Minia, au centre du pays. Il travaille à l’usine depuis quatre ans et ces jours-ci, il ne peut s’empêcher de penser à son père de 62 ans.

“Bien sûr, je suis inquiète et je viens travailler pour fabriquer du matériel pour les gens là-bas (…) Je suis inquiète, mais rien n’est impossible pour Dieu”, dit-elle.

José Luis Paniagua