Maintenant, il y aura également une pénurie de pilules bleues

Viagra Coronavirus: Maintenant, il y aura également une pénurie de pilule bleue. Il y a maintenant des achats de panique pour les médicaments contre l’impuissance. L’Union argentine des pharmaciens et biochimistes affirme qu’il existe une pénurie de sildénafil en raison de la forte demande générée par la quarantaine par COVID-19.

Eh bien, les temps sont très spéciaux et particuliers. Les gens semblent osciller entre panique, désespoir et ennui. Et il semble que le viagra, ou son principal composé, le sildénafil, soit dans l’œil de l’ouragan.

C’est du moins ce qui se passe en Amérique du Sud, en Argentine, où les ventes ont grimpé en flèche et il y a déjà une pénurie. Il y a quelques jours, la pénurie mondiale de préservatifs a été annoncée, il semble que la sexualité occupe un pourcentage important de divertissement pendant la quarantaine des coronavirus.

L’Union argentine des pharmaciens et biochimistes affirme qu’il y a une pénurie de sildénafil en raison de la forte demande qui a provoqué l’isolement pour freiner la propagation du COVID-19 dans le pays.

Ce syndicat affirme que les laboratoires ont déjà fabriqué et vendu toute leur marchandise pour le mois de mars et qu’il y a pénurie, selon Infobae. «La semaine dernière, il y avait des pénuries de certaines marques. Nous abaissons la limite de la limitation du montant accordé à chaque personne », ont-ils assuré auprès du syndicat.

Ils affirment également que les marques les plus connues de sildénafil, comme le Viagra, sont en rupture de stock. Malgré cela, il existe encore des réserves des marques les moins vendues mais avec les mêmes effets.

La pilule bleue est donc essentielle pour de nombreuses personnes enfermées chez elles. Ce n’est pas si étrange, maintenant les couples sont pris au piège dans leurs maisons. Il est temps de réaliser des fantasmes sexuels ou tout simplement d’être plus créatif à ce niveau.

Viagra coronavirus: Maintenant, il y aura également une pénurie de pilule bleue

Coronavirus: en raison de la quarantaine, les ventes de viagra en Argentine ont explosé #NoticiaDeGranEnvergadura # Durísimo 💪 # NoEsLaCuraParaElCOVID19 # PeroSíParaMuchasParejas #AcabaronTodosEnLaFarmacia # LeéLaNota #ValeLaPene https://t

– Diario Crónica (@cronica) 29 mars 2020

«Il est tout à fait possible, bien que difficile à savoir avec certitude, qu’il y ait une augmentation de la vie sexuelle pendant la quarantaine. D’une part, la situation de confinement peut renforcer la proximité et l’érotisme chez ceux qui vivent ensemble. En revanche, la même intensité que les liens dans la course des taureaux acquièrent peut favoriser les discussions ou les combats », explique la psychanalyste Agustina Fernández.

Un autre psychanalyste, le Dr Lui Gratch, a déclaré à Clarín qu’il se peut que les couples aient plus de relations sexuelles pendant la quarantaine, mais il se peut également que la demande de sildénafil soit due à un fantasme érotique d’être isolé avec le partenaire.

Cependant, selon Gratch, l’isolement finira par diminuer le désir sexuel et le stress de l’accouchement, laissant place à la peur et à l’angoisse.

Cela pourrait bien se poursuivre dans le reste de l’Amérique et du monde. Dans une situation d’isolement totalement hors du commun pour les personnes, les fournitures de papier hygiénique, de préservatifs et de sildénafil semblent être au même niveau de demande que les masques et gants de protection.

Protégez-vous et amusez-vous.

Que pensez-vous de la demande de ces produits? Sont-ils importants pour la mise en quarantaine du coronavirus? À quels produits donneriez-vous la priorité?

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!