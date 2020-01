Maite Perroni a anéanti les espoirs des fans de RBD: il n’y aura pas de retrouvailles … pour l’instant

À la fin de l’année dernière, les adeptes de RBD ils étaient excités lorsque les membres de leur groupe préféré se sont rencontrés après 11 ans dans une réunion émotionnelle qui a révélé l’amour et l’amitié qui existent toujours entre les six. Ce sens, tout le monde a spéculé que Alfonso, Anahí, Christian, Christopher, Dulce María et Maite reviendraient sur scène.

Mais c’est précisément l’actrice qui a joué Lupita Fernández, qui Il a démenti cette rumeur et a donné les raisons pour lesquelles jusqu’à présent ils n’ont pas décidé de revenir interpréter les succès qui les ont suscités. et cela les a placés dans le goût de toute l’Amérique latine et d’une partie de l’Europe.

L’actrice de 36 ans a également déclaré que elle et ses anciens partenaires ont tous deux leurs propres projets et elle ne croit pas qu’à l’avenir ils puissent revenir sur scène ensemble car il n’y a pas de proposition définitive et solide qui les pousse à y parvenir.

«Je ne crois pas (qu’il y ait un retour). Il n’y a jamais vraiment eu de proposition comme celle-ci officiellement, qui décide pour tout le monde de la repenser », a-t-il avoué lors d’une interview avec Oscar Uriel, dans le programme 24xSecond.

“Je crois que cela a existé comme intention, mais jamais de manière très concrète, Cela n’a donc amené personne à dire: “Prêt, je vais arrêter mes projets, ma vie personnelle ou ce que je fais pour une réunion.” Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit », a ajouté l’un des six membres du groupe qui, malgré sa séparation il y a 11 ans, reste dans la mémoire de ses fans les plus fidèles.

Bien qu’il n’ait pas l’intention de rencontrer ses cinq autres collègues sur scène, il a dit ce qui est étrange à cette époque où il a vécu à 20 ans: «Ce qui me manque, c’est qu’à cet âge, que pouvez-vous faire Eh bien, pendant que vous faites ce que vous aimez, vous voyagez, vous travaillez, vous vivez une aventure que vous n’auriez jamais imaginée vivre, et tout à coup c’est arrivé. C’est la seule chose qui nous manque … voyager dans de nombreux endroits, votre musique, tout le monde, avec des amis et avec tout ce qui est si beau »

Elle a ajouté qu’elle a eu la chance de poursuivre sa carrière artistique à la fois dans le théâtre et la musique, donc cela ne lui enlève pas son rêve, qu’il y ait ou non une réunion de RBD.

Maite Perroni fait la promotion du film doublement enceinte, qui joue aux côtés de Gustavo Egelhaaf et Matías Novoa. Dans cette bande, un sujet controversé est abordé mais avec un ton comique, sans dénigrer ni revictimiser, puisque La protagoniste est enceinte parce qu’elle a des relations sexuelles avec deux hommes différents.

“Si une femme a une double ovulation et a des relations sexuelles avec deux hommes différents en moins de 72 heures, elle peut tomber enceinte avec des jumeaux et chaque bébé étant un peu différent est quelque chose de 100% réel et réalisable, seuls quelques-uns le savent », a déclaré Maite dans le même espace avec Oscar Uriel.

Maite a souligné qu’il y avait eu des progrès dans le traitement que les femmes reçoivent actuellement, mais reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire pour autonomiser les femmes.

«Il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons continuer à relever ce statut de l’égalitéMais, au sein de ce mouvement, je suis également très favorable au respect des droits de l’homme, les droits des hommes et des femmes, pas seulement ceux des femmes contre les hommes sont des personnes. Je pense qu’il est important de ne pas faire la guerre à l’homme, mais de faire une équipe et qu’ensemble nous avons une rééducation de la façon dont nous fonctionnons, comment nous respecter, comment nous valoriser dans nos espaces professionnels et aussi interpersonnels dans la relation maximale, ce n’est pas seulement pour attaquer le sexe opposé . Non, je ne suis pas d’accord avec ça, mais oui en nous responsabilisant et en pouvant se battre pour des choses qui nous rendent plus justice»Il a condamné.

C’était en décembre de l’année dernière lorsque Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María et Maite Perroni Ils ont partagé sur Instagram l’image où ils se sont embrassés et avec lesquels ils ont célébré leurs retrouvailles après avoir été 11 ans absents des scénarios comme RBD.

Une semaine plus tard, d’anciens membres du groupe de feuilleton mexicain, Rebelde, ont republié un moment ensemble et en ont profité pour féliciter leurs fans pour le début de l’année 2020.

Bien que cinq des anciens rebelles n’aient accompagné l’image que d’une «bonne année»C’est Dulce María qui a déclenché la spéculation selon laquelle les six chanteurs et acteurs préparent leur retour musical, avec lequel ils fêteraient le début du groupe qui a acquis une renommée au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

“Que 2020 soit pleine de surprises qui remplissent votre ❤️ Bonne année !!”, a écrit la chanteuse qui a commencé sa carrière artistique dans des programmes tels que Sesame Street ou Gaby’s Club.

Rebelde a été diffusé sur Televisa de 2004 à 2006. Le succès de ce feuilleton, basé sur une histoire argentine, a été rejoint par le succès du groupe RBD, qui a survécu à la fiction et a continué à faire le tour du monde jusqu’en 2008.

Au cours de ces quatre années, RBD a sorti six albums studio et trois œuvres live. Le groupe a donné des concerts non seulement devant leurs followers en Amérique latine, mais aussi en Europe.