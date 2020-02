Malgré la catastrophe humanitaire, le dictateur Bashar Al Assad célèbre et prédit un “triomphe total” de l’armée syrienne

Le président de la Syrie Bachar al Assad a félicité ses troupes pour leurs récentes avancées dans le nord-ouest du pays qui ont consolidé leur contrôle dans la province d’Alepet a promis de poursuivre sa campagne militaire pour obtenir une victoire totale “tôt ou tard”.

Le dictateur, qui apparaît rarement en public, a déclaré dans un discours télévisé que la capitale provinciale d’Alep, jadis le centre économique du pays, “refera surface plus fort qu’auparavant”.

“Cette libération ne signifie pas la fin de la guerre, ni la fin des complots, ni la fin du terrorisme ou la reddition de nos ennemis.»Dit Assad, assis derrière un bureau en bois et portant des lunettes. “Mais cela signifie que nous les avons frappés en préambule d’un triomphe total et en prévision de sa défaite, tôt ou tard. “

Comme il l’a dit, l’armée “est prête pour les combats à venir, donc la bataille pour la libération des zones rurales d’Alep et d’Idlib se poursuit malgré les discours vides et stridents qui viennent du nord”, a-t-il déclaré en référence au pays voisin, La Turquie, au nord de la Syrie. Dimanche, les troupes syriennes ont réussi à s’emparer des factions de l’opposition à l’ouest de la ville d’Alep, sécurisant pour la première fois en huit ans le périmètre de la ville, après avoir capturé ces derniers jours l’autoroute M5, qui relie les deux principales villes de Syrie: Alep et la capitale, Damas.

Le discours a été prononcé au milieu d’une avancée militaire dans le nord-ouest de la Syrie qui a déclenché une catastrophe humanitaire qui, selon le directeur du Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, Mark Lowcock, “a atteint un niveau horrible”. Lowcock a déclaré dans un communiqué que plus de 900 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été déplacées depuis le 1er décembre.

De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Michelle Bachelet, a-t-elle dit “horrifiée” par le déclenchement de la violence dans le nord-ouest de la Syrie et invité à créer des couloirs humanitaires, l’institution a annoncé ce mardi.

Bachelet a exhorté le gouvernement syrien et ses alliés, qui depuis décembre ont mené une offensive pour reprendre le contrôle du dernier grand bastion des djihadistes et des rebelles, à “autoriser les couloirs humanitaires” à faciliter «le passage des civils en toute sécurité».

Les nouvelles avancées du régime syrien, ainsi que le contrôle d’une route importante qui traverse le territoire rebelle, établissent une meilleure connexion entre le nord et le sud de la Syrie. Les événements ont déclenché des célébrations nocturnes à Alep qui ont duré jusqu’aux premières heures de lundi. La presse d’État a transmis des images de résidents agitant des drapeaux et dansant dans les rues. Jusqu’à présent, les forces d’Al Assad ont repris le contrôle de 70% du territoire syrien.

(Avec des informations de l’., de l’EFE et de l’AP)