Malgré la quarantaine totale, le trafic a augmenté et il y a de longues files de véhicules aux entrées de la ville de Buenos Aires

Les entrées de la ville de Buenos Aires qui sont toujours autorisées Des retards importants et de longues files de véhicules ont de nouveau été enregistrés ce matin, malgré la mise en quarantaine obligatoire, décrétée par le gouvernement national. Bien que 12 jours se soient écoulés depuis que la mesure d’arrêt de l’avancée du coronavirus a commencé à être mise en œuvre et qui pouvait circuler a été précisée, il reste encore des milliers de voitures qui sont mobilisées pour entrer dans la capitale fédérale depuis la banlieue de Buenos Aires. C’est pourquoi les forces de sécurité exercent un contrôle strict sur chacun des véhicules, ce qui rend la circulation pratiquement au rythme de l’homme.

Le Pont Pueyrredón, autoroute Riccheri et Illia ce sont trois des accès où il y a des rangées de véhicules qui s’étendent sur plusieurs kilomètres et l’effondrement est presque total. Dans cette situation, ils recommandent que ceux qui sont exemptés du décret officiel partent tôt car l’accès à la CABA prendra plusieurs heures. À cela s’ajoutent les contrôles de police, dans lesquels des dizaines de véhicules ont déjà été détournés pour non-respect de la quarantaine. Rien que dans le péage de l’autoroute Riccheri, près du marché central, ils ont déjà détenu 140 voitures, qui resteront stationnées jusqu’à ce que la situation juridique de leurs propriétaires soit résolue.

Tel que rapporté par des sources policières à InfobaeDu vendredi 20 mars à hier, 3 290 personnes ont été arrêtées ou retardées aux points de contrôle d’accès à la ville de Buenos Aires et sur le territoire de Buenos Aires. Parmi eux, 366 ont été arrêtés. Le reste, notifié ou transféré à votre domicile. Un autre fait signalé est que 114 voitures ont été saisies dans la seule ville.

Les 13 accès permis par la Ville

Autoroute Ricardo Balbín (Buenos Aires – La Plata) dans le quartier de La Boca

Pont Avellaneda dans le quartier de La Boca

Pont Pueyrredón dans le quartier de Barracas

Pont Alsina dans le quartier de Nueva Pompeya

Pont La Noria dans le quartier de Villa Riachuelo

Traversée de l’avenue Coronal Julio Argentino Roca dans le quartier de Villa Riachuelo

Jonction de l’autoroute Luis Dellepiane et de l’avenue General Paz dans le quartier de Villa Lugano

Traversée de l’avenue Eva Perón dans le quartier de Mataderos

Traversée de l’avenue Rivadavia dans le quartier de Liniers

Traversée de l’avenue San Martín depuis le quartier de Villa Devoto

Jonction d’accès nord du quartier de Saavedra

Traversée de l’Av. Cabildo du quartier de Núñez

Au niveau national, les chiffres sont encore pires. Près de 20 000 personnes ont été arrêtées, retardées ou notifiées par les forces de sécurité fédérales à travers le pays pour avoir violé le décret d’isolement obligatoire et préventif. Selon les dernières données fournies par le ministère de la Sécurité, la gendarmerie nationale, la préfecture navale, la police fédérale et la police de sécurité de l’aéroport, ils ont contrôlé 644 009 personnes depuis le vendredi 20 mars et détecté 19 939 contrevenants à la mesure.

Entre lundi et mardi, 99 856 personnes ont été contrôlées, dont 5 090 détenus, retardées ou notifiées; et 236 véhicules ont été détournés, pour un total de 1 597 depuis le début de l’isolement. À Cordoue, par exemple, le nombre total de détenus et de ceux qui ont été retardés jusqu’à hier après-midi était de 4 174. De son côté, à Santa Fe, il y a déjà 6 563 délinquants, tandis qu’à Chaco 3 750.