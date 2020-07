Malgré les avertissements de repousse, il y aura une « nuit spéciale »

Une assemblée de milliers de partisans du président Donald Trump devrait célébrer le 4 juillet sur le National Mall. Sans obéir aux avertissements des autorités sanitaires, Trump célébrera le 4 juillet sur le terrain de la Maison Blanche. Ce sera une « nuit spéciale », a promis Trump en se référant aux vacances du 4 juillet.

Alors que les autorités de santé publique appellent les Américains à éviter les foules et à participer à des célébrations plus calmes de la fête de l’indépendance alors que les cas de coronavirus se multiplient, le président Donald Trump célébrera de manière spectaculaire avec ce qu’il promet d’être un «Soirée spéciale» dans la capitale du pays.

Trump devrait célébrer son « Salut aux États-Unis » ce samedi avec un discours des motifs de la Maison Blanche rappelant l’héritage américain, un défilé aérien militaire au-dessus de Washington et un énorme feu d’artifice qui devrait se rassembler des milliers de personnes sur le National Mall, a rapporté AP.

La célébration du 4 juillet survient un jour après le début du week-end de vacances de Trump en se rendant au mont Rushmore pour un feu d’artifice près des bustes emblématiques de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. . Le président a prononcé un discours combatif dans lequel il a accusé les manifestants d’injustice raciale d’avoir participé à une « campagne impitoyable pour effacer notre histoire ».

Trump participe à des événements de masse, bien que de nombreuses communautés aient décidé de se passer de feux d’artifice, de défilés et d’autres célébrations traditionnelles pour éviter la propagation du coronavirus qui pourrait se produire dans les grands rassemblements festifs tels que celui prévu pour ce 4 juillet.

Malgré cela, Trump a insisté pour organiser des événements massifs, y compris le mont Rushmore, pour lequel le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, alliée du président, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de garder la distance sociale et les masques étaient facultatifs. Trump a consacré une petite partie de son discours à la pandémie, qui a coûté la vie à plus de 129 000 Américains.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont averti que de grandes foules, comme celle prévue à Washington, présentent un risque d’infection au COVID-19.

Dans d’autres parties du pays, les gouverneurs et les autorités locales ont appelé les habitants à prendre des précautions lors de leurs célébrations.

En Californie, qui a connu ces dernières semaines une augmentation du nombre d’infections, le gouverneur, Gavin Newsom, a demandé à la population de ne pas se réunir avec des personnes avec lesquelles elle ne vit pas et d’éviter les foules. Pour les empêcher de se former, les autorités ont annulé des feux d’artifice à Los Angeles, San Francisco, San Diego et dans d’autres villes.

Trump a commencé la célébration du 4 juillet avec la défense des monuments

Le président Donald Trump a inauguré ce vendredi la célébration du jour de l’indépendance avec une loi sur le mont Rushmore, célèbre pour les visages de quatre ex-présidents sculptés sur la montagne, dans laquelle il a défendu les monuments du pays, lors d’un débat sur sa signification et son racisme, a examiné ..

« Le mont Rushmore sera pour toujours un hommage éternel à nos ancêtres et à notre liberté », a déclaré Trump à partir d’une estrade décorée de drapeaux américains et sur fond du monument imposant sur la montagne.