Malgré les critiques, le gouvernement de Buenos Aires a mis en œuvre le permis pour les plus de 70 ans

Malgré les critiques et avec des modifications par rapport à l’annonce de la semaine dernière, le gouvernement de Buenos Aires a mis en œuvre la résolution qui oblige les plus de 70 ans à communiquer avec le service citoyen (numéro 147) avant de partir leurs maisons, notez qu’il sera valable 48 heures.

Résolution commune 16 / MJGGC / 20, signée par le chef de cabinet, Felipe Miguelet par le ministre de la Santé, Fernán Quirós, établit dans son article 2 que «afin de garantir la connaissance de toutes les alternatives mises à disposition par la Ville, pour éviter que des personnes de soixante-dix (70) ans ou plus quittent inutilement leur domicile ou leur lieu de résidence qu’ils remplissent l’isolement social, préventif et obligatoire, établissent la nécessité de communiquer préalablement avec le service citoyen au numéro 147 ».

À son tour, l’article 3 indique que cet avis sera valable pendant 48 heures, bien qu’il détaille également ceux qui sont dispensés de se conformer à ce règlement: personnel de santé, forces de sécurité, forces armées, activité migratoire, service météorologique national , pompiers et contrôle de la circulation aérienne.

Ils ne devraient pas non plus informer les 147 autorités supérieures des gouvernements national, provincial, municipal et municipal de Buenos Aires, le personnel diplomatique et consulaire étranger accrédité auprès du gouvernement argentin, le personnel travaillant dans les services de communication audiovisuelle, radiophonique et graphique.

Les personnes qui doivent recevoir des vaccins conformément au calendrier établi et / ou pour effectuer les traitements médicaux prévus ne doivent pas non plus, ni qui doivent percevoir leur salaire ou leur retraite le jour correspondant conformément au calendrier de paiement établi.