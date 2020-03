Malgré les mesures anti-coronavirus, des millions de Français votent aux élections municipales

Quelque 70 000 bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en France pour accueillir le premier tour des élections municipales, avec des mesures extraordinaires pour empêcher la propagation du coronavirus qui progresse dans le pays, et face à certaines critiques pour la conduite du vote face au danger de pandémie.

Près de 48 millions d’électeurs Ils sont appelés à élire les maires de 35 000 municipalités pour les six prochaines années, élections qui se déroulent dans un environnement particulier, le pays étant plus concerné par l’épidémie que par les urnes.

Quelques heures après que le gouvernement a annoncé fermeture de tous les établissements publics non essentiels, les bureaux de vote se préparent à recevoir des citoyens, soucieux du taux de participation, pour éclaircir la question de savoir si la peur de la contagion affectera l’abstention.

Au cours des dernières heures, multiplié les voix qui demandaient à l’exécutif de retarder la nomination électorale dans ces circonstances.

C’est le cas de la présidente de la région d’Occitanie, la socialiste Carole Delga, qui après le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé la fermeture des bars, restaurants, discothèques, cinémas et magasins non essentiels invités à reporter les élections. “Au vu des dernières déclarations du Premier ministre et des inquiétudes croissantes de la population, je pense que le plus sensé serait de retarder les élections municipales”, a-t-il déclaré sur Twitter. Pour sa part, le parti conservateur républicain au Sénat a estimé que “la tenue de ces élections municipales dans ces conditions est une aberration”.

Le gouvernement a examiné le retard électoral jeudi dernier, peu de temps avant que le président, Emmanuel Macron, ne s’adresse à la nation dans un discours télévisé. Mais les dirigeants des principaux partis s’y sont fermement opposés et sont même allés jusqu’à faire en sorte que cela reviendrait à un coup d’État institutionnel. C’est le cas du président républicain, Christian Jacob, qui a assuré que Macron avait l’intention de retarder les élections pour masquer le revers que les sondages prédisent pour son parti aux élections municipales.

Compte tenu de ce panorama, l’exécutif a assuré que le comité scientifique qui le conseille pour faire face à la crise des coronavirus leur a assuré que la nomination aux urnes ne serait pas un facteur supplémentaire de propagation de l’épidémie. “Rien n’empêche les Français, même les plus vulnérables, d’aller aux urnes”, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron dans un discours à la nation, affirmant avoir consulté des experts.

L’impact est, selon eux, similaire à celui d’un supermarché, un établissement qui reste également ouvert, à condition que certaines mesures exceptionnelles soient respectées. Ainsi, les bureaux de vote ont des gels pour se laver les mains, une personne dédiée au nettoyage, des pancartes au sol pour garder la distance entre les électeurs, et des messages rappelant qu’il faut éviter les contacts entre les citoyens.

Les présidents des tables électorales devrait donner la priorité aux personnes âgées et aux personnes fragiles pour eux de voter, pour les empêcher de passer longtemps dans les files d’attente.

Avant d’entrer dans leur centre de vote, les électeurs doivent se désinfecter les mains, et pour éviter de propager le virus, tous les citoyens ont été invités à apporter leur propre stylo pour voter.

Les électeurs doivent également maintenir une distance de sécurité d’un mètre entre eux à chaque étape du scrutin, et les responsables des bureaux de vote auront à leur disposition du gel antiseptique et des gants pour se protéger.

Tout au long de la journée, le ministère de l’Intérieur publiera les données de participation jusqu’à 20h00 (19h00 GMT), date à laquelle toutes les tables seront fermées et le décompte commencera.

Sondages présage un bon résultat pour les écologistes, une stabilité pour les conservateurs et les socialistes, une hausse modérée de l’extrême droite et un mauvais résultat pour le parti de Macron. Mais, plus qu’en termes absolus, les élections seront mesurées en mettant l’accent sur les victoires ou défaites symboliques, dans les grandes villes, qui ne seront connues qu’au second tour dimanche prochain.

Si les pronostics se réalisent, Paris sera entre les mains des socialistes et Marseille dans celle des conservateurs et le parti de Macron aspire à gagner Lyon. Le Premier ministre lui-même risque son avenir en tête de liste des “macronistas” du Havre, comme les autres ministres des autres villes du pays. L’extrême droite peut réaliser à Perpignan la plus grande ville de son histoire et les écologistes rêvent de conquérir une ville aussi importante que Bordeaux.

Cependant, pour les spécialistes consultés par l’., l’abstention du coronavirus sera surtout observée parmi l’électorat des personnes âgées, ce qui pénaliserait la droite. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu samedi qu’il “craignait” une faible participation et a reconnu que certaines communes avaient des difficultés à constituer leurs commissions électorales.

L’incertitude est encore plus grande pour le second tour, prévu une semaine plus tard, compte tenu notamment de la progression rapide de l’épidémie dans ce pays, où les cas se sont multipliés par deux au cours des 72 dernières heures.

(Avec des informations de l’EFE et de l’.)