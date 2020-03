Malgré les restrictions de coronavirus, les Français votent aux élections locales

Par John Irish et Sybille de La Hamaide

PARIS, 15 mars (.) – Les électeurs français semblent avoir retenu leur participation aux élections locales de dimanche après que le gouvernement a fait avancer le vote malgré une série de nouvelles mesures pour freiner la foule publique dans un contexte rapide accélération de l’expansion des coronavirus.

La France devrait élire les maires de 35 000 mairies et près d’un demi-million de conseillers lors d’un vote éclipsé par l’épidémie de coronavirus.

À midi (1100 GMT), le taux de participation était de 18% au niveau national, contre 23% lors des élections locales de 2014, confirmant la préoccupation des autorités concernant un taux d’abstention record.

“Il n’est pas vraiment responsable. Il va discréditer le message sur la gravité de la situation”, a expliqué une électeur, Pascale, 59 ans, qui n’a donné que son prénom et qui portait un masque et des gants après avoir voté dans le 7e arrondissement de Paris. .

“J’ai beaucoup d’amis et de familles qui ne partiront pas, bien qu’ils fassent généralement leur devoir de citoyens.”

Samedi, le gouvernement a ordonné la fermeture de la plupart des magasins, restaurants et lieux de divertissement et a exhorté les personnes, en particulier celles de plus de 70 ans, à rester chez elles après que le nombre de cas de coronavirus a doublé pour atteindre 72. Heures.

Cependant, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que les élections se tiendraient dans des règles sanitaires strictes.

Les autorités ont déclaré samedi que 91 personnes étaient mortes du virus et plus de 4 500 étaient infectées, dont 300 en soins intensifs.

Dans les bureaux de vote du pays, les gens étaient visiblement prudents, s’efforçant de garder une distance de sécurité les uns par rapport aux autres.

Les responsables du bureau de vote portaient des gants en latex, offraient du désinfectant et marquaient les rues avec des flèches au sol indiquant où les gens devaient rester en attendant leur tour. Certains électeurs portaient des gants et ont apporté leur propre stylo pour signer leur vote.

“Je vais voter et continuer à vivre ma vie quoi qu’il arrive. Je n’ai pas peur du virus”, a déclaré un électeur, une femme de 60 ans qui a demandé à être identifiée uniquement comme Martine lorsqu’elle est entrée dans un bureau de vote du 16e arrondissement de Paris.

