Malgré une saison de la grippe «à double canon», le vaccin fait surtout son travail

Malgré une saison de grippe étrange, le vaccin contre la grippe de cette année fonctionne relativement bien pour prévenir la grippe, en particulier chez les enfants, selon un nouveau rapport.

Dans le nouveau rapport, des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont estimé l’efficacité du vaccin contre la grippe chez plus de 4000 enfants et adultes américains qui ont consulté le médecin pour une maladie respiratoire entre le 23 octobre 2019 et le 25 janvier 2020. .

Dans l’ensemble, le vaccin a été efficace à 45%, ce qui signifie qu’il a réduit le risque de visite d’un médecin pour une grippe de 45%, selon le rapport. Le vaccin a fonctionné encore mieux chez les enfants, réduisant de 55% le risque de visite d’un médecin pour une grippe.

Les vaccins contre la grippe sont généralement efficaces de 40 à 60% lorsque les souches de grippe en circulation correspondent aux souches du vaccin, et les estimations de cette année se situent dans cette fourchette, ont déclaré les auteurs.

Le vaccin contre la grippe de cette saison fonctionne également mieux que le vaccin de la saison dernière, qui était estimé à seulement 29% efficace pour réduire les visites chez le médecin pour la grippe.

Le vaccin de cette saison pourrait bien fonctionner en raison des types de virus de la grippe qui circulent. Les principales souches de grippe qui circulent cette saison sont la grippe B et le H1N1; et les vaccins antigrippaux offrent généralement une meilleure protection contre ces souches qu’avec le H3N2, qui était la souche dominante au début de la saison grippale 2018-2019.

Malgré tout, pendant la saison grippale 2018-2019, le vaccin contre la grippe aurait évité 4,4 millions de maladies, 2,3 millions de visites médicales, 58000 hospitalisations et 3500 décès dus à la grippe, selon le CDC. (Les données sur le nombre de maladies, d’hospitalisations et de décès évités cette saison ne sont pas encore disponibles.)

La saison de la grippe 2019-2020 a été étrange – au début de la saison, la principale souche de grippe en circulation était la grippe B, qui ne cause généralement pas autant de cas que les souches de la grippe A (H1N1 et H3N2) et tend à montrer plus tard dans la saison. Mais fin janvier et février, les autorités ont constaté une forte augmentation de l’activité du H1N1. Ce type de saison de la grippe «à double canon», dans laquelle une souche de grippe frappe les talons d’une autre, est également inhabituel, a rapporté Live Science précédemment.

Jusqu’à présent cette saison, il y a eu environ 26 millions de maladies, 250 000 hospitalisations et 14 000 décès dus à la grippe aux États-Unis, selon le CDC.

Si vous avez raté votre vaccin antigrippal plus tôt dans la saison, il n’est peut-être pas trop tard pour en obtenir un – bien qu’il soit optimal de vous faire vacciner contre la grippe au début de l’automne, avant que l’activité grippale ne reprenne, le CDC continue de recommander des vaccins antigrippaux alors que les virus de la grippe sont circulé. Et cette saison de la grippe semble durer plus longtemps que d’habitude – l’activité grippale a déjà été élevée depuis 21 semaines, ce qui est plus long que la durée moyenne d’environ 18 semaines, selon le nouveau rapport.

