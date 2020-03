Malouines: la Grande-Bretagne s’inquiète des projets de loi promus par l’Argentine pour réaffirmer la souveraineté des îles

Le Royaume-Uni a fait part aujourd’hui de son intérêt à développer les investissements en Argentine et à promouvoir un flux commercial plus important, tout en se déclarant également préoccupé par la décision du gouvernement Alberto Fernández d’aller de l’avant avec trois projets de loi visant à réaffirmer la revendication de souveraineté sur les îles Falkland. .

Lors d’une visite officielle menée aujourd’hui par la vice-chancelière britannique Wendy Morton, l’envoyé du gouvernement Boris Johnson a rencontré le ministre de la Production Matías Kulfas et le vice-chancelier Pablo Tettamanti. Et comme il pouvait le dire Infobae Au-delà du beau temps lors de ces réunions protocolaires, les responsables gouvernementaux ont insisté à tout moment sur la revendication de souveraineté de l’Argentine sur les îles Falkland.

De plus, l’envoyé du gouvernement britannique était intéressé par les trois projets de loi que le président a annoncé hier au Congrès qu’il promouvra pour réaffirmer la souveraineté argentine aux Malouines.

“C’était une réunion très formelle et cordiale mais le vice-chancelier voulait savoir de quoi parlaient les projets de loi malviniens mentionnés par le président et nous l’avons expliqué”, a-t-il expliqué. Infobae un fonctionnaire de la Chancellerie après la réunion de Morton et Tettamanti.

Comme le président l’a déclaré hier devant le Congrès, il enverra immédiatement trois projets de loi pour “renforcer la souveraineté territoriale de la République argentine aux Malouines”. En premier lieu, promouvoir la création du Conseil national des questions relatives aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud, au Sandwich du Sud et aux espaces maritimes correspondants, qui sera un espace pluriel et cherchera à répondre aux politiques étatiques à moyen et long terme. Cet espace accueillera des représentants de l’opposition politique, du monde universitaire et juridique, de la province de Terre de Feu et des anciens combattants.

Deuxièmement, le gouvernement promouvra un projet de loi sur la délimitation de la limite extérieure du plateau continental argentin qui, selon le président, “contribuera à consolider les droits de souveraineté sur les ressources du lit et du sous-sol”. Cela prévoit que la publication des coordonnées du plateau continental argentin renforcera la sécurité juridique pour l’octroi de concessions ayant pour objet l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux et d’espèces sédentaires. Cette loi cristallisera la reconnaissance faite par les Nations Unies en 2016 et 2017 au pays de fixer la nouvelle limite extérieure du plateau continental.

Et enfin, la modification du régime fédéral des pêches a été annoncée pour «durcir les sanctions contre les navires qui pêchent illégalement dans les espaces maritimes sous juridiction argentine ou dans les eaux où notre pays a la souveraineté sur les ressources biologiques marines (qui comprend les îles Falkland)» , selon Fernández.

Tout cela a été expliqué par Tettamanti au vice-chancelier Morton pour “courtoisie”, en bons termes et à la demande d’un détail et de l’inquiétude dont a fait preuve le responsable de Boris Johnson.

Du ministère des Affaires étrangères, ils n’ont pas donné de détails sur cette réunion et un seul tweet de Morton était connu, dans lequel il affirme: «rencontre importante avec le vice-chancelier Pablo Tettamanti. Nous sommes déterminés à travailler ensemble sur les problèmes qui affectent les deux pays. Notre coprésident de la Colition pour l’égalité des droits témoigne de la force de notre relation. »

En même temps, Morton a rencontré le ministre de la Production. Et près de Kulfas a expliqué que “la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne (en référence au Brexit) et qu’ils veulent donc explorer des alternatives commerciales” et a expliqué que le vice-chancelier britannique a montré un intérêt pour l’expansion des flux commerciaux avec l’Argentine.

Dans cette même ligne d’analyse, le Foreign Office a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle il révèle l’intérêt de Londres à conclure des accords avec le gouvernement d’Alberto Fernández, déclarant que «l’Argentine offre des opportunités aux entreprises britanniques dans les transports, les services publics, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et l’agriculture, ainsi que dans des éléments connexes tels que les services financiers, les assurances et les partenariats public-privé ».

Dans le même temps, la diplomatie britannique a souligné que «en tant que centre financier international, le Royaume-Uni offre également aux entreprises argentines la possibilité d’accéder à des capitaux d’investissement haut de gamme et de se développer à l’échelle mondiale grâce à de nouvelles relations commerciales et à des investissements étrangers directs dans Royaume-Uni. “

Le commerce bilatéral total de biens et de services entre le Royaume-Uni et l’Argentine est actuellement d’environ 1,5 milliard de dollars (dont environ 1,2 milliard de dollars correspond à l’échange de biens).

Kulfas était prédisposé à aller de l’avant dans les accords commerciaux avec le Royaume-Uni et cela a été communiqué au vice-chancelier Morton. Mais il a également souligné l’importance de Londres pour discuter du cas des Malvinas comme l’exige la résolution des Nations Unies.

Pendant ce temps, lors de la réunion que le diplomate britannique a tenue au Palacio San Martín avec le vice-chancelier Tettamanti, la décision de relancer les relations bilatérales entre les deux pays a également été mentionnée et le responsable argentin a renforcé la revendication de souveraineté de l’Argentine aux Malouines.

Morton est arrivé en Argentine avec l’intention d’avancer dans un premier contact avec le gouvernement d’Alberto Fernández et «l’engagement d’élargir les relations bilatérales», comme le prévoyait la diplomatie britannique.

Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères a publié aujourd’hui une déclaration contenant des déclarations de Morton dans laquelle il déclare que la visite << met en évidence l'engagement du Royaume-Uni à travailler avec les gouvernements d'Amérique latine, en élargissant nos relations dans les domaines du commerce, du changement climatique et de la sécurité mondiale. "