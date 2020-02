Maluma fait face aux rumeurs et avoue enfin s’il est gay

Maluma a décidé d’avouer une fois pour toutes ce que tout le monde attendait Pendant plusieurs mois après avoir mis fin à sa relation avec Natalia Barulich, le Colombien n’avait d’autre choix que d’affronter la vérité Dans une vidéo publiée, Maluma montre sa réaction

Le Maluma colombien est dans les cornes de la lune avec son succès et sa popularité, car avec des collaborations internationales et une personnalité et un physique qui enchante les femmes et les hommes, il est sans aucun doute également dans le collimateur de tous avec leurs relations personnelles, à la fois ils l’ont donc même qualifié de «gay».

Maintenant, dans une vidéo publiée sur Instagram dans le cadre d’une émission en direct qu’il a faite, le Colombien répondait aux questions et aux commentaires de plusieurs de ses fans qui l’ont “sucé” en tout temps, jusqu’à ce qu’il y en ait un qui ait osé lui dire que Si j’étais gay.

Dans l’émission, Maluma apporte un chapeau rose, une barbe adulte et un sweat noir et contrairement à ce que tout le monde pouvait imaginer, l’interprète de «Happy 4» a répondu sans ambages.

«Il y a des gens très stupides… Non, maintenant… comment est-ce pour ça que je suis gay? Autrement dit, laissez la wevonada que je ne suis pas gay … si j’étais gay, je l’aurais déjà dit; ou celui qui a dit que je suis gay, pourquoi ne me prêtez-vous pas un peu la mariée, pour que je puisse voir à quel point je suis gay? Ne me faites pas rire “, étaient les mots que de bonne humeur et de rire Maluma a dit à Tous ceux qui le critiquent.

La vidéo a été jouée par le compte de Gor El Gordo y la Flaca ‘et malgré la bonne réponse du chanteur, les commentaires n’étaient pas tant en sa faveur.

«Exactement, il n’est pas gay, c’est une femme à la barbe. LOS NERVIOS DELATAN “,” Avec son chapeau rose, comme ses joues de princesse de conte de fées, nerveuse et désemparée comme un roi à la recherche de son roi perdu, vous êtes confuse belle jeune fille je sais, vous trouverez bientôt le prince qui vous fera fleurir “,” Eh bien les mouvements de son corps sont des signes de nervosité, il me semble que s’il aime se faire gifler par des haricots, “” Ce que le grand Juan Gabriel dirait, ce qu’on voit n’est pas demandé. “

Cependant, il y avait aussi ceux qui le défendaient: “Les premiers à dire qu’il est gay sont des hommes envieux et des femmes frustrées”, “Il a eu beaucoup de copines … mais Ricky Martin a aussi eu beaucoup de copines. Et s’il est gay, c’est son goût »,« Et si vous l’étiez, c’est votre vie et personne ne s’en soucie. »

Vous pouvez regarder la vidéo ici.

Maluma est apparu dans les bras d’un autre homme et très affectueux à l’époque que la spéculation sur l’orientation sexuelle du chanteur et une éventuelle romance avec le sujet ont explosé.

Depuis son ascension, Maluma a suscité une grande controverse avec ses publications, car de nombreux utilisateurs affirment que l’interprète de “ Happy the four ” est homosexuel, et bien que le chanteur ne l’ait pas confirmé, un secteur de ses disciples le donne Fait.