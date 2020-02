Maluma réagit avec humour à l’agitation causée par ses photos de Calvin Klein | personnes

L’artiste colombien Maluma a réagi vendredi avec fierté et humour au tumulte qui a provoqué sur Internet les photos avec lesquelles il a fait ses débuts en tant que premier Latino dans une campagne du designer américain Calvin Klein.

Les images sexy ont placé Maluma parmi les 10 tendances les plus populaires de Twitter et la vidéo de la campagne, qui comprend également des artistes tels que Justin Bieber et le rappeur et acteur Priddy the Opp, a remporté plus de 2,3 millions de “moi J’aime “et 11.6 commentaires sur votre compte Instagram.