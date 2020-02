Mama Jenni Rivera: les nouvelles du t-shirt simples

La maman de Jenni Rivera annonce des nouvelles sur la carrière musicale de sa fille Mme Rosa fait la promotion du nouveau single de l’artiste décédé Cependant, cela suscite la controverse parmi les fans de la Diva de la Banda

La mère de la défunte Jenni Rivera, a découvert une histoire qui a ravi tous les fans de la Diva de la Banda et lui a demandé si elle était vivante et bien d’autres choses, la vérité est que Mme Rosa a sorti une chemise avec l’image de le chanteur et a fait fureur dans les réseaux sociaux.

C’est au cœur de la Saint-Valentin que la mère de Jenni Rivera a décidé de publier une histoire sur la carrière musicale de sa fille, et les gens se sont vite excités. Pour ce faire, Mme Rosa portait une chemise noire avec l’image de la Diva de la Banda et le public frissonna à la nouvelle choquante qu’elle fit connaître.

Sur la photo, la mère de Jenni Rivera est debout, tout en laissant des fleurs dans le jardin pour sa fille qui a visité la Saint-Valentin et lui a apporté des fleurs, mais en a profité pour promouvoir le nouveau single de la Diva de la Banda, par ce qui a immédiatement laissé tout le monde la bouche ouverte et ils ont tout remis en question.

La mère de Jenni Rivera a accroché une image d’elle sur son compte Instagram personnel @senora_rosa, vêtue d’une chemise noire avec l’image du chanteur et avec des lettres dorées qui disaient “Fous it”, probablement le titre du single publié par le chanteur et a également téléchargé le message suivant: “Jenni revient avec tout, trompons-le, nouveau thème vidéo”.

Les gens ont rapidement demandé à la mère de Jenni Rivera si sa fille était vivante, où ils pourraient acheter la chemise et d’autres préoccupations concernant une telle révélation.

Auparavant, certains médias avaient déjà publié en janvier dernier que pour ce mois de février le nouveau single de la Diva de la Banda serait disponible, et hier la mère de Jenni Rivera l’a officialisé d’une manière très unique, cependant, elle a soulevé beaucoup controverse parmi ses fans.

L’un des premiers commentaires des gens était où acheter la chemise: «Je veux une chemise, où puis-je l’obtenir ou comment? Je viens de Guadalajara, Jalisco. » Avant cette question, Mme Rosa a répondu: “Je ne sais pas, je crois à la boutique en ligne.” Sur la chemise, une autre personne a écrit: “Cette chemise est magnifique.”

Avant la nouvelle du nouveau single, une personne a osé demander à la mère de Jenni Rivera: “Si Jenni est vivante?”, Mais comme prévu, elle n’a pas obtenu de réponse de Mme Rosa. Et pour ajouter un peu de sentimentalité à la phrase, une personne a écrit: “Elle nous manque beaucoup, toujours la reine du groupe.”

«Nous l’attendons avec beaucoup d’émotion», «Toujours ma diva étant une ching…», «Chulada», «Quelle belle dame», «Je veux la chemise», étaient d’autres commentaires que la mère de Jenni Rivera a reçus sur son compte Instagram personnel .