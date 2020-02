Maman de Rodner Figueroa décède et l’orateur est très triste

Rodner Figueroa annonce le décès de sa mère Post signifiant un message sur les réseaux sociaux

Le célèbre chauffeur, Rodner Figueroa, est triste de cette terrible nouvelle et l’a annoncé via les réseaux sociaux à travers un message émotionnel dans lequel il a rapporté le décès de sa mère. Le présentateur a immédiatement reçu une réponse des amis, de la famille et des abonnés de son compte Instagram, qui ont tenté de le réconforter pour la perte d’Eucaris Rigual Delgado.

Le Vénézuélien a téléchargé plusieurs photos pour rendre hommage à sa mère depuis qu’il était petit jusqu’à ce qu’il grandisse et a provoqué l’union de ses partisans.

Le post de Rodner Figueroa a dépassé 11 700 réactions de likes et a atteint près de 700 commentaires de personnes qui ont entendu la terrible nouvelle.

Vous pouvez voir les photographies complètes dans son compte instagram personnel @rodnerfiguera ainsi que le message laissé par le conducteur pour la mort de sa mère.

Le message que Rodner Figueroa a posté sur son compte pour la mort de sa mère est le suivant: «Repose en paix, amour éternel. Merci de m’aimer inconditionnellement et débordant d’amour toute votre vie. Tu es le plus grand cadeau que Dieu m’a fait. Quel privilège d’être ton fils et de naître de ton ventre. »

«Merci de toujours me sourire, de te mettre à l’abri dans tes bras et de m’habiller avec amour. Tu es l’amour le plus pur que j’ai jamais rencontré et tu m’as appris l’amour inconditionnellement de manière généreuse. Vous ne connaissiez pas l’égoïsme et vous aviez un cœur pur. J’honorerai à jamais votre esprit joyeux et cette passion pour la vie en profitant des plaisirs les plus simples de la vie. »

«Tu me manques déjà, mais je suis en paix et serein que tout ce que je suis et tout ce que j’ai fait dans la vie a été pour vous remplir de fierté et de satisfaction. Je suis heureux de vous connaître gratuitement et de penser que vous retrouverez vos proches. Nous nous reverrons pour fusionner dans une étreinte éternelle. Votre cocoliso qui vous aime et vous aimera toujours. Je t’aime infiniment maman. Mon eucalyptus. “

Ce message a déclenché les commentaires de ses collègues ou du monde du divertissement comme le journaliste Alix Aspe qui a écrit: “Je t’aime, je suis vraiment désolée.”

Une personne a écrit: “J’ai été touché par mon cœur, quel beau message d’adieu, repose en paix et en force pour toi.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Que Dieu vous donne la force dont vous avez besoin en ce moment, la perte d’une mère est irrémédiable, c’est le vide et la plus grande douleur que vous ressentirez dans la vie.”

«Dieu vous réconforte dans une période si difficile. Il repose déjà dans les bras du Seigneur, amen, “dans le repos et la force et la paix”, “mes sincères condoléances”, “Q.D.E.P. et que la lumière perpétuelle brille pour elle, “” mes condoléances à vous et à votre famille, reposez son âme en paix “, ont déclaré d’autres disciples à Rodner Figueroa pour la mort de sa mère.

Avec beaucoup de tristesse, nous vous informons du décès de la mère de notre bien-aimée @rodnerfigueroa, le Dr Eucaris Rigual, dont nous nous souviendrons toujours avec une grande affection et à qui nous consacrerons aujourd’hui le programme et honorerons sa mémoire. Q.E.P.D ✝️💐 ⁣ pic.twitter.com/3WF7L4G8Ap

– Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) 19 février 2020