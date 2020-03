Maman dit au revoir à ses 6 enfants avec un talkie-walkie avant de mourir d’un coronavirus

Sundee Rutter, 42 ans, mère célibataire de six enfants et survivante du cancer du sein, est décédée après avoir contracté un coronavirus.

La mère est décédée le 16 mars, mais avant de partir, elle a eu le temps de dire au revoir à ses six enfants, à sa sœur et à sa mère.

Ils ont réussi à tirer, malgré le fait qu’une protection les séparait, et ils ont pu se parler grâce à un talkie-walkie.

Il y a un an, Rutter se remettait du cancer de sa mère quand il a reçu la mauvaise nouvelle qu’il avait contracté Covid-19.

Comme Buzzfeed l’a rapporté, pendant ses traitements contre le cancer, Sundee a pu avoir sa famille et ses amis à ses côtés, mais avec le coronavirus, ses proches ne pouvaient communiquer avec elle que de l’extérieur de la chambre d’hôpital.

Comment s’est passé l’adieu?

L’un des enfants de la femme, Elijah Ross-Rutter, a déclaré aux médias susmentionnés que lorsqu’il a vu que sa mère perdait la bataille contre le coronavirus, lui et ses cinq frères lui ont dit au revoir.

À l’aide d’une radio portable posée sur un oreiller à côté de lui, Sundee a pu entendre les derniers mots que ses proches lui apportaient.

“Je lui ai dit que je l’aimais et qu’elle ne devrait pas s’inquiéter pour les enfants.”

La jeune mère était veuve en 2012, elle a donc dû subvenir aux besoins de ses enfants âgés de 13 à 24 ans.

L’avance du Covid-19 à Washington

Au moment où Sundee a commencé les symptômes de Covid-19, seulement 27 cas de contagion et neuf décès avaient été signalés dans l’État de Washington.

Cependant, il y a aujourd’hui plus de 4 300 personnes infectées et plus de 195 morts.

Avec un nombre de morts en augmentation rapide, nous entendons parler d’un nombre important de coronavirus, mais il est important de se rappeler les vies réelles perdues comme l’avocate de Louisiane pour les personnes handicapées April Dunn; L’infirmière de Miami, Araceli Ilagan; L’infirmière de New York Kious Kelly; Washington mère de 6 Sundee Rutter. Repose en paix. pic.twitter.com/f6OGcwaidl

– Marie Coronel (@ 10NewsCoronel) 29 mars 2020

Avec des informations de Buzzfeed News.

