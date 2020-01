Manchester City a perdu contre United, mais s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue

Manchester City a souffert ce mercredi mais s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue après avoir éliminé Manchester United dans un duel qui s’est terminé 3 à 2 dans le résultat global. L’équipe de Guardiola a perdu 1 à 0 dans son stade, malgré avoir joué les 10 dernières minutes avec un homme de plus que son rival et avoir eu plusieurs situations de but. En finale, il sera mesuré contre Aston Villa le 1er mars.

Le tonique de la première mi-temps était la boîte rouge essayant de dominer le ballon, mais jouant loin du but rival. Pas parce que c’était l’intention du coach Ole Gunnar Solskjaer, mais parce que la pression de la peinture de Josep Guardiola ne lui a pas permis d’avancer. C’est ainsi que la distribution céleste a eu les opportunités les plus claires.

Sergio Agüero fait regarder Depuis Gea deux fois, un avec une tête et un autre avec un tir au premier poteau, tous deux rejetés par l’Espagnol qui est devenu une figure en seulement 20 minutes. Mais c’est United qui a battu le score.

Grâce à un ballon arrêté et un centre de la zone, Matic Il a trouvé la morsure sphérique devant lui et n’a pas hésité à secouer l’arc défendu par le chilien Claudio Bravo et a mis le 1 à 0.

En complément, le Manchester City Il y avait un nombre infini de situations pour correspondre au match. Sterling Il a laissé trois joueurs sur la route, dont De Gea, mais quand il a fini de traverser son tir, il a franchi la barre transversale dans une définition inhabituelle. Gundogan avait également le sien, mais il a fallu du temps pour le définir dans la petite zone et a été fermé par les donateurs de United.

En l’absence de 15 minutes, celles de Solskjaer ils se sont retrouvés avec 10 joueurs pour l’expulsion de Matic par double jaune après avoir coupé une contre-attaque rivale. Cette situation a fait grandir le jeu City, ce qui n’a pas pu liquider la série et a fini par souffrir. Une violation d’Otamendi sur la ligne de zone a permis aux diables rouges d’avoir un coup franc en faveur qui peut avoir changé l’histoire au moment de la remise, mais s’est écrasé dans la barrière.

Avec ce résultat, Manchester City disputera sa troisième finale consécutive de la Coupe de la Ligue et se mesurera à Aston Villa, qui n’a pas atteint cette instance depuis 10 ans.