Manque de budget et insécurité: les obstacles de Conagua à la mesure de la qualité de l’eau dans le pays

La Commission nationale de l’eau (Conagua) Il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mesurer la quantité de liquide dans le pays, En plus de sa qualité.

Selon le projet d’investissement Expansion and Modernization of the National Water Measurement Network (Rename) et dont El Universal en a un exemplaire, Les mesures de disponibilité en eau étaient de 6,63%. Mais quant à la l’état de surface du liquide, qui est l’endroit où les gens sont principalement approvisionnés, la mesure ne couvre que 0,75%.

L’information, datée de décembre 2019 et transmise au ministère des finances et du crédit public (SHCP), reconnaît: «En raison du manque de ressources économiques et humaines, Conagua ne dispose pas des infrastructures nécessaires ou des équipements adéquats pour effectuer des mesures de surface, des eaux souterraines et de leur qualité, et effectue des mesures des principales variables du cycle hydrologique de manière limitée”

Avec cette petite vérification de la qualité du liquide, il a été possible d’identifier que 58,3% des eaux de surface au Mexique ne répondent pas aux indicateurs de santé minimum. Il existe 4 142 sites de mesure des eaux de surface, dont 29,2% ne respecte pas les limites admissibles de biochimie de l’oxygène, DCO, toxicité et / ou entérocoques; 29,1% ne respectent pas les limites admissibles d’escherichia coli, de coliformes fécaux, de solides totaux en suspension et / ou du pourcentage de saturation en oxygène dissous. Tandis que Seulement 41,7% respectent tous les indicateurs.

La majeure partie du liquide présentant les pires indicateurs de qualité est concentrée au centre du pays, principalement dans la vallée du Mexique. Ces données ont été obtenues auprès de analyser l’eau de seulement 36,92% des barrages du pays, soit 72 des 222. “Cependant, la qualité de l’eau est mesurée à la source d’approvisionnement, c’est-à-dire dans son état naturel, sans traitement ni purification”, indique le rapport.

La situation est similaire avec la qualité des eaux souterraines. La Conagua a évalué 1 240 sites, dont 33,9% ne respectent pas les limites admissibles de fluorures, de coliformes fécaux, d’azote nitrique, d’arsenic total, de cadmium, de chrome, de mercure, de nickel et de plomb.

En tant que 24,4% ne respectent pas les limites d’alcalinité, de conductivité, de dureté, de solides dissous totaux – irrigation agricole, de solides dissous totaux – salinisation, de magnésium total et / ou de fer total, tandis que 41,7% des sites sont conformes à la réglementation.

L’analyse de les 653 aquifères qui composent le système hydrologique souterrain, se fait annuellement, il n’est donc pas possible d’avoir des informations continues et à jour sur la qualité de l’eau. «Il faut mesurer Niveaux des eaux souterraines dans 15 135 puits à travers le pays deux fois par an, afin de mesurer en temps de pluie et de pluie, pour surveiller les changements saisonniers dans les ailes des eaux souterraines”, Indique le document.

«Vous avez également besoin du réactivation des réseaux de surveillance piézométriques (hauteur de la surface de l’eau libre au-dessus du niveau de la mer) dans les 214 aquifères restants du pays, en mesurant 6 700 puits supplémentaires, pour un total de 21 835 puits pilotes, quantifiés tous les six mois», A informé la Conagua.

Mais le financement n’est pas le seul problème que l’agence doit effectuer l’analyse des liquides. Le document révèle également que L’insécurité croissante dans le pays est un obstacle, étant donné que la procédure d’échantillonnage de routine a été influencée négativement par le risque de personnel de brigade, l’accès à certaines communautés où des groupes armés sont présents.