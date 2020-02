Manuel José découvre ce qui se passe entre Marysol Sosa et José Joel

Le fils colombien présumé de José José répond à Marysol Sosa Il dit qu’elle entre et José Joel il y a une distanciation Il n’a reçu aucune notification d’une éventuelle demande jusqu’à présent

Manuel José, supposé fils colombien de José José, a répondu à Marysol Sosa, qui a lancé il y a quelques jours un message fort via son compte Instagram:

«Je veux profiter de ces médias, de ces réseaux, pour envoyer un message à Bryan Álvarez, dit Manuel José. Bryan, tout d’abord, je n’ai rien à voir avec la demande qui vous est adressée depuis votre arrivée au Mexique … Cela retient mon attention car aujourd’hui vous n’avez pu répondre à aucune question qui vous est posée. le fait que vous soyez ou non le fils de José José, quand à un moment donné mon père vous a accordé son attention, son temps, il a été testé pour l’ADN, il a admiré votre talent pour l’imiter … et aujourd’hui, je ne sais pas comment Vous n’êtes pas en mesure de répondre aux choses que vous savez déjà. “

Comme le rapporte le programme “Drop the soup”, maintenant Manuel José a répondu à Marysol Sosa: “C’est une femme que j’admire et respecte beaucoup, et surtout parce qu’elle est une femme et une mère et est actuellement à un stade Très important dans votre vie que vous devez avoir beaucoup de paix et de tranquillité. Je ne vais pas répondre pour essayer de troubler cette paix dans laquelle elle doit être. »

Manuel José en a profité pour révéler quelque chose que peu de gens connaissaient des frères, Marysol Sosa et José Joel Sosa. Le chanteur colombien a déclaré qu’il y a quelques mois, il avait vu que Marysol et José Joel étaient séparés, et qu’un homme d’affaires qui était à côté de José José dans les dernières années de sa vie, lui avait dit qu’il voulait faire un projet entre les deux, un hommage à José José, et il n’a pas été possible en raison du manque de communication entre eux.

En ce qui concerne l’éventuel procès auquel il serait confronté, Manuel José a déclaré qu’il n’avait reçu aucune notification jusqu’à présent, en plus d’avertir que deux versions avaient été entendues, celle du plaignant et de sa:

«Je leur ai dit que je n’avais aucune notification, aucun document ou rendez-vous et ils ne me croyaient pas, mais un document a été divulgué. Je pense que le filtrage de ce document implique du sérieux car ce sont des documents légaux », a déclaré Manuel José.

Les réactions sur ce sujet n’ont pas été longues dans les réseaux sociaux:

“Que l’imitateur de José José cherche la gloire pour avoir imité le prince avec sa voix, mais pas son fils, qu’il supprime l’intention de faire croire au Mexique qu’il est le fils de José José, c’est pourquoi il est venu au Mexique, avant il n’était pas connu comme maintenant, c’est un formidable opportuniste et les médias lui font cette publicité. »

«Cela peut ne pas sembler physiquement, mais ça chante mieux que les bons pour l’un des deux aînés qui ont réussi à faire du bruit avec la mort du père, nous verrons combien de temps ça dure !!! Ce sont peut-être des enfants de José José, mais le talent n’en a pas hérité. »