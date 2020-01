Mar del Plata: la fumée des incendies en Australie a surpris tout le monde lors d’une des meilleures journées de plage

Les premiers à remarquer étaient ceux qui étaient profiter de la journée la plage. Avec une journée de ciel clair à La Feliz, le phénomène est devenu encore plus évident. La plupart des baigneurs n’étaient pas au courant des événements internationaux, mais quelques-uns n’ont pas tardé à faire l’association.

“Fumée d’Australie à Mar del Plata !!! Formidable !!! ”, il a bientôt tweeté une quinzaine de Vanina depuis son compte Twitter @vaninitamdp. Et comme elle, de nombreux autres habitants et touristes qui n’ont pas pu s’empêcher de remarquer le rideau: “Sans preuve ni doute, ce qui se voit entre Mar del Plata et les montagnes, c’est la fumée australienne”, a déclaré @facundolosi, depuis la fenêtre de sa maison.

De la consultation d’experts, Infobae pourrait confirmer que en effet l’écran de fumée qui est remarqué à Mar del Plata, est un produit des incendies en Océanie.

Des agences internationales ont annoncé que de la fumée avait été vue au Chili et dans certaines parties de l’Argentine, un léger nuage qui a parcouru plus de 12 000 kilomètres vers les hauteurs de l’Amérique du Sud.

En parallèle, de la Direction météorologique de Santiago du Chili, ils nous ont fait savoir que la présence de cette nébulosité, traverserait la région sans générer d’effets néfastes sur la santé des habitants.

Le cloud, c’est 6000 mètres de haut et il n’y a pas de phénomène météorologique dans la région qui fait tomber la fumée à la surface, a-t-il expliqué à l’.. Patricio Urra, chef d’équipe de la météorologie du Chili.

Aux premières heures “l’effet a été vu au soleil avec des tons rouges, cet effet était le produit d’un nuage de fumée provenant des incendies”, a expliqué l’expert.

À Mar del Plata, pendant ce temps, alors que la fumée était observée, Il ne suffisait pas de faire fuir ceux qui étaient sur la plage. Bien qu’il ait éclipsé une journée où le ciel était complètement bleu et sans nuages, pour beaucoup, le meilleur jour de la saison après samedi dernier, lorsque la température a atteint 30 °.

Le Service météorologique national d’Argentine (SMN) a montré des images satellites dans lesquelles la fumée est vue «Transporté par les systèmes frontaux qui se déplacent d’ouest en est».

“Quelles conséquences cela peut-il avoir? Aucune très pertinente, juste un coucher de soleil et un soleil légèrement plus rouge”, a noté le SMN sur son Twitter.

Les incendies qui dévastent l’Australie depuis septembre ont détruit une superficie équivalente à l’Irlande, huit millions d’hectares, faisant 24 morts.

Photos de drones: Christian Heit