Mar del Plata: le meilleur été à Helena Beach

Le propriétaire de l’auberge la plus prestigieuse de Mar del Plata nous raconte comment la saison 2020 a commencé. Il a également avancé tous les événements de janvier

– Comment se passe l’été par rapport à l’année dernière?

-Très bon avec une grande occupation au cours de la première moitié de janvier, plus élevé que l’année précédente. Plus de concours de vacanciers est attendu pour le second. Des hôtels comme Sheraton, Sainte Jeanne et Costa Galana n’ont plus de place. Cela indique que ce sera une grande saison. Je suis très content Avant la saison, je travaille dur pour ajouter les meilleures marques et positionner l’auberge comme la plus belle plage d’Argentine.

Comment est l’agenda de l’événement?

Il y aura des émissions importantes comme Podof le 17 janvier, La fête brutale avec Dalex + Emilia + Cazzu le 18 janvier, La fête des visages magazine le 20 janvier, Pablo Lescano – Free Ladies le 22 janvier, Dh Green Velvet 24, El Regetonero Sach 25 janvier.

8 février, 17 h: Go Live your way. Le même jour à 21 ans, le chanteur du moment Sebatián Yatra offrira un spectacle unique.

Couchers de soleil exclusifs toute la semaine.

Comment obtenez-vous les meilleures marques pour vous accompagner?

Je reçois un solide soutien des sociétés les plus importantes telles que AUDI, DucatI, Sport Cars, Corona, Catedral Alta, Patagonia, Caras Magazine, Recoveco Home Alcatel, Banco Patagonia, Woldd, Lagomarsino & Amazon.

Le travail de positionnement sur la plage que j’ai effectué au cours des mois précédents pointait vers un deuxième abc1 avec les meilleurs evnetos de la saison. L’infrastructure est similaire à celle des meilleures plages de Miami et de Punta qui encourage les entreprises à parier avec leur marque et leurs actions à Helena Beach.

-Qu’en est-il de la proposition sportive?

Nous avons un secteur sportif en charge du Sport Club, nos clients peuvent faire partie d’actions menées par des professionnels en Zumba, fitness, beach soccer, canard, cours de polo beach.

Y aura-t-il de nouveaux événements?

-Nous aurons deux dates de conduite en mer pour 1000 personnes organisées par Amazon Prime, les films seront projetés sur un écran led de 1000 mètres où les invités pourront profiter d’une soirée cinéma au clair de lune avec un cadre de ciel étoilé.

-Quels services propose Helena Beach?

Très complet. Parapluie avec table et resposera, piscine, secteur coucher de soleil, chaises longues, aire de jeux pour les plus petits, glaces lucciennes, bar de plage, restaurant Bistro Mar, La petite machine de plage, descente pour camions 4×4, massages et yoga par Toia Scaffino

-Pourquoi les hommes d’affaires et les célébrités choisissent-ils Helena Beach?

-Pour la qualité et le service fournis, vous vous sentez à l’aise, soigné dans un endroit exclusif entouré par la beauté naturelle de Mar del Plata

Les marques et les clients peuvent contacter Helena Beach: INFO@HELENABEACH.COM.AR ou 116.539.1199