Maradona coupe une séquence négative en tant que DT de gymnastique en Ligue argentine

BUENOS AIRES, 22 févr. (.) – Diego Maradona a coupé une séquence de quatre matchs négatifs samedi sans connaître le triomphe en 2020 en tant que directeur technique de la gymnastique et de l’escrime de La Plata après avoir remporté 1-0 en tant que visiteur à Independiente de Avellaneda avec un objectif angoissant lors de la vingt et unième journée de la ligue de football argentine.

Avec la victoire, la Gymnastique a franchi une étape importante dans la lutte pour maintenir la catégorie, bien qu’elle reste toujours à la dernière place du tableau des moyennes de la descente, parmi les trois équipes qui descendront à la fin de la saison 2019/2020.

“C’est un soulagement important, nous avons encore une grande possibilité”, a déclaré Maradona à la télévision locale, après avoir coupé trois points et perdu depuis la reprise du tournoi.

Le seul but du match a été marqué par Eric Ramírez à 93 minutes avec un tir qui a dévié le défenseur Juan Sánchez Miño et a battu le gardien uruguayen Martín Campaña.

La journée a été marquée par un hommage qu’Independiente a rendu avant le match à Maradona, qui était excité et a remercié l’ovation des 35 000 fans.

“Il s’agit d’une reconnaissance indépendante du plus grand homme du football argentin”, a déclaré le président du club, Hugo Moyano.

Plus tôt, l’actuel champion d’Avellaneda Racing Club avait gagné 1-0 en tant que visiteur de San Lorenzo de Almagro, grâce à un but du défenseur Mauricio Martínez à 29 minutes.

D’autre part, les Old Boys de Rosario de Newell ont battu Colón de Santa Fe 4-0 avec des buts de Maximiliano Rodríguez, Pablo Pérez, du Portugais Luis Leal et Cristian Lema.

Et l’Atlético Tucumán a sauvé à domicile un match nul 2-2 contre Lanús avec un but du Suisse Dylan Gissi 94 minutes après Nicolás Aguirre a ouvert le score pour l’équipe de Tucuman. Pedro De La Vega a marqué un doublé pour la visite.

Vendredi, Aldosivi a battu 1-0 lors de sa visite à Banfield avec un but de Facundo Bertoglio, tandis que Argentinos Juniors et Patronato de Paraná ont fait match nul 1-1 avec des buts de Gabriel Hauche et Cristian Tarragona, respectivement.

Dimanche, le leader de River Plate, avec 42 points, rendra visite aux Estudiantes de La Plata. Pendant ce temps, l’escorte Boca Juniors, qui ajoute 39 unités, recevra Godoy Cruz de Mendoza à La Bombonera.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico.)