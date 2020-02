Maradona était un joueur unique dans l’histoire, mais je garde la magie quotidienne de Messi: Piqué

24 février (.) – Diego Maradona était un joueur unique avec une grande influence dans l’histoire du football, a déclaré lundi le défenseur de Barcelone Gerard Piqué, qui a déclaré qu’il préférait également l’Argentin Lionel Messi car il fait de la magie tous les jours et Il a une régularité inégalée.

Piqué a été invité à se référer aux Argentins avant l’affrontement de mardi entre son équipe et Napoli, où Maradona est une idole incontestée et a passé les meilleures années de sa carrière, après son arrivée dans le sud de l’Italie juste de la distribution catalane.

“Tout a été dit sur Maradona, un joueur unique dans l’histoire du football qui a beaucoup donné à ce sport, qui a traversé Barcelone et Naples et dont on se souviendra pour toujours”, a déclaré Piqué lors d’une conférence de presse.

“Mais si vous me demandez entre Diego et Leo, je l’ai vécu de près et je l’ai eu pendant tant d’années, je reste avec la régularité de Leo et avec la magie qu’il fait tous les jours depuis tant d’années”, a-t-il ajouté.

(Écrit par Javier Leira, édité par Juana Casas)