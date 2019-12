Maradona sera l'entraîneur de l'équipe nationale argentine de football

Les sports et les sports traditionnels sont de plus en plus unis. De nombreux clubs étaient pleinement impliqués dans les disciplines électroniques, d'autres ont formé des alliances avec des organisations et il y a de grandes figures qui font maintenant partie du monde virtuel. Le Association argentine de football Ce n'est pas une exception, car il a lancé son équipe de football virtuel, et l'entraîneur ne sera rien de moins que Diego Armando Maradona . Le chiffre le plus élevé de l'histoire de l'albiceleste dirigera onze joueurs de FIFA dans le mode de Clubs professionnels. La nouvelle a été rendue publique lors de l'événement qu'il a organisé Ligue virtuelle AFA dans le microstatium de la West Railway.