Maradona s’est jointe à la campagne de don de sang de l’hôpital de Posadas et a exprimé son soutien sincère aux médecins combattant le coronavirus

Diego Maradona s’est joint à la campagne de don et de maintien de la banque de sang de l’hôpital Posadas, dans le cadre d’un pays mis en quarantaine par la pandémie de coronavirus,

La star et actuelle directrice technique de Gymnastique et Escrime La Plata a également salué les professionnels de santé “qui s’exposent” avec leur travail.

“J’ai parlé avec le Dr Gustavo Alonso, directeur de l’hôpital Posadas. Je veux apporter tout mon soutien à la campagne que mène la Fondation de l’hôpital Posadas pour rassembler des donneurs et maintenir leur banque de sang en plein essor. Et pour pouvoir réaliser toutes ses interventions chirurgicales », Maradona a écrit sur son compte Instagram officiel.

Les «10» ont publié des contacts pour communiquer avec le centre de bien-être de Buenos Aires, situé dans la zone d’El Palomar, afin de s’impliquer dans la campagne.

«J’imagine que Posadas n’est pas le seul à traverser cette situation. Alors mes applaudissements vont à tous ceux qui ont mis leur corps à ce putain de virus », Maradona a ajouté avec le hashtag #DonarSangreEsDarVida.

Près de dimanche minuit, Alberto Fernández a communiqué “la décision de prolonger la quarantaine jusqu’à la fin de Pâques”. Le Président l’a annoncé après avoir consulté dans la matinée un comité d’experts qui a recommandé “à l’unanimité” de poursuivre l’isolement social obligatoire. Il a ensuite évalué la situation dans les provinces avec les gouverneurs par téléconférence.

La dernière pièce livrée confirmée un nouveau mort et 75 nouveaux cas de coronavirus. De cette façon, le montant de infecté en Argentine s’élevait à 820. Des cas sont apparus dans deux provinces qui n’avaient pas jusqu’à présent: La Rioja et San Juan. Jusqu’à présent, le défunt totalise 20 personnes.

Le message de Diego Maradona

Bonjour à tous, aujourd’hui, j’ai parlé avec le Dr Gustavo Alonso, directeur de l’hôpital Posadas. Je veux apporter tout mon soutien à la campagne que mène la @FundacionHospitalPosadas, pour rassembler des donneurs et maintenir leur banque de sang en plein essor. Et pour pouvoir réaliser toutes ses chirurgies. Si vous habitez à proximité et que vous êtes en forme, envoyez-leur un e-mail à bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar ou appelez le 011-4469-9300, stagiaire 1156. Ils vous diront comment procéder. J’imagine que Posadas n’est pas le seul à traverser cette situation. Alors mes applaudissements vont à tous ceux qui ont mis leur corps à ce putain de virus. #DonarSangreEsDarVida.