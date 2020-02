Marc Anthony, l’ancien Dayanara Torres, termine sa lutte contre le cancer

La mannequin et actrice portoricaine termine son traitement contre le cancer de la peau “Plus que jamais, ne me lâchez pas”, explique Dayanara Torres. Ses partisans ont exprimé leurs meilleurs vœux à l’ex de Marc Anthony.

La mannequin et actrice portoricaine Dayanara Torres, ex-épouse du chanteur Marc Anthony, a donné à ses fans une bonne nouvelle: elle a terminé son traitement contre le cancer de la peau.

Sur son compte Instagram officiel, l’ex de Marc Anthony a partagé un message: «Dernier traitement # 18. Quelle année pleine d’émotions, d’incertitudes, de fatigue, de douleur intense qui ne m’a pas permis de me reposer et de dormir plusieurs fois, de prendre du poids, des nausées tous les jours, et même tout a le goût du métal … mais une année pleine d’apprentissage … Quelle leçon d’une telle expérience forte pour moi. “

Dayanara Torres poursuit: «Aujourd’hui est un grand jour pour moi et ma famille! Prier et implorer maintenant sur mes genoux pour qu’en mars, quand j’aurai tous mes examens (IRM, Citi, Pet), CHAQUE NÉGATIF ​​sorte. »

La mannequin et actrice portoricaine, mariée à Marc Anthony de 2000 à 2004, a terminé son message comme suit: «Les gens! Plus que jamais, ne me lâchez pas … la prière vient, peu importe jusqu’où elle vient! Dieu est en contrôle et Dieu est toujours bon! “

«Merci à tous mes disciples pour tant d’amour, d’affection et de prières qu’ils font toujours pour ma santé et celle de mes enfants… pour« toujours # reconnaissant ».

Vous pouvez regarder la vidéo ici.

Dayanara en a profité pour dédier quelques mots à sa mère, Lela, à ses frères, Ricky, Jowie et Dayana, à ses amis et à sa «confidente, conseillère, gérante et sœur de vie», Jennifer J. Nieman.

Les réactions à cette nouvelle sont venues immédiatement, souhaitant à Dayanara Torres le meilleur au moment où elle vit actuellement.

Le chanteur Luis Fonsi a écrit à l’ex de Marc Anthony: “Reine des bénédictions!”, À laquelle Dayanara Torres a répondu: “Merci pour tant d’amour.”

En outre, Ednita Nazario a déclaré: «Dieu avec toi, beauté! @dayanarapr », Wisin:« Beaucoup de bénédictions du ciel »et Yandel:« Que Dieu vous bénisse ».

Pour sa part, le comédien Raymond Arrieta a consacré quelques mots émouvants à Dayanara Torres: «Ami, comme je suis heureux, beaucoup de bénédictions et de bonnes choses pour toi et ta famille. Nous t’aimons beaucoup. Profitez de votre vie. “

Ses partisans ne voulaient pas être laissés pour compte: «Croyez simplement! Dieu ne nous abandonne jamais »,« Guerrier !!! Si Dieu est avec toi qui contre toi. Il ne vous laisse jamais partir. Il vous aime comme The Girl dans ses yeux et vous protège à l’ombre de ses ailes. Pour la dernière bataille, pour la victoire !!! ”.

Un internaute n’a pas hésité à encourager l’ex de Marc Anthony pour avoir pris du poids: «Le poids de @dayanarapr n’est rien, n’y pensez pas, la santé est la plus importante et Dieu a le contrôle de tout, brave femme, Nous prions et nous reposons et nous reposons en Dieu et en Marie, et Il travaille dans votre santé, un câlin. PURE LIFE for you !!! ”

Enfin, un fan de Dayanara Torres s’est exprimé comme suit. “Je prierai … Tout dans les mains de Dieu et en mars nous voulons que vous nous donniez la nouvelle que tout est négatif … au nom de Dieu, amen.”