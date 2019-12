Marcela Feudale: «J'ai eu beaucoup de copains mais comme je ne leur ai jamais montré, ils ont inventé depuis que tu es lesbienne jusqu'à ce que tu sois avec un homme marié»

Marcela Feudale Il avait l'habitude de jouer pour enregistrer ses propres programmes radio dans son enfance, ne sachant pas que la voix deviendrait son principal outil de travail. «Avec ma sœur Patricia, nous avons créé des libretos. A cette époque, un premier enregistreur portable était sorti, puis nous nous enregistrions nous-mêmes et ma mère était un téléphone portable, mais un téléphone portable qui transmettait depuis un hélicoptère. C'était fantastique. Avec le temps, j'ai réalisé que c'était ce que je voulais faire», Souvenez-vous.

À l'adolescence, un oncle lui a dit qu'il avait une belle voix et lui a recommandé d'étudier Locution. «Quand je suis allé aux examens, j’ai été renvoyé Iser et le Cosal. Ils m'ont dit que j'avais une dysphonie. J'ai fait un traitement pendant un an et ils m'ont approuvé tous les deux. J'ai choisi d'étudier au Cosal. Ma voix mûrissait et changeait au fil des ans. À la radio, ils vous demandent d'avoir une voix cristalline là-haut, mais La souricière est celle qui garpa toujours", Express.

"Qu'est-ce qui vous arrive quand vous vous entendez?"

-Pourquoi pas. Je ne me regarde pas et ne m'écoute pas. Je n'aime pas. La dernière fois Arnaldo André Il m'a dit qu'il ne regardait pas parce qu'il n'aimait pas ça. C'est très courant, ce n'est pas si rare. Cela n'a rien à voir avec la honte, mais avec le fait de dire: "Quelle catastrophe!" Mais plus tard, tout le monde vous dit le contraire.

En conversation avec Teleshow le jour de son 57e anniversaire, Marcela avoue être autocritique, et pour ce désir d'amélioration permanente il se consacre à l'étude. À la fin de sa carrière, il a senti qu'il avait besoin de plus de contenu pour communiquer et a commencé à étudier le journalisme. Mais ce n'était pas suffisant: le diplôme d'histoire a commencé. Et plus tard, une maîtrise en histoire politique. "Je suis motivé, je me demande toujours à quoi je ressemblerai quand je partirai, si les gens se souviennent de moi …".

En 1992 Claudio Villarruel il l'a sommée de faire partie de VideoMatch, le premier programme qu'il a dirigé Marcelo Tinelli et ce fut le coup d'envoi de sa carrière télévisuelle réussie. Depuis 28 ans, Feudale est la voix qui accompagne désormais le pilote ShowMatch. "Je suis très attentif à ce que dit Marcelo, quand il donne son pied, car il ne vous dit pas:" Nous allons faire de la publicité ", mais il est envoyé, et vous devez être là, avec les lumières allumées. Je le connais et je sais où il met le point-virgule. »

"Les amis Tinelli?"

– C'est une relation divine, mais ce n'est pas une amitié. C'est un patron. Je le connais beaucoup et il me connaît beaucoup. Si vous avez besoin de moi, vous m'avez comme soldat. Mais l'amitié, c'est autre chose. Nous avons une relation de collègue totalement honnête et franche.

"Qu'as-tu appris en travaillant avec lui?"

-La persistance. Marcelo a beaucoup de talent; Ensuite, vous l'aimerez ou non. C'est un gars qui pointe vers un endroit, y va et y parvient. C'est de la persévérance. Et je l'ai appris de lui. C'est un grand professionnel qui ne manque jamais. Si c'est faux, votre situation personnelle est transparente à l'air. Je suis à moitié semblable, je n'aime pas manquer. Il sait créer des groupes de travail et le climat armé est génial.

Le conducteur admet qu'être dans ShowMatch est épuisant en raison des longues heures de travail. En un jour, quatre programmes ont été enregistrés. Mais il ne se plaint jamais: il se sent privilégié. «À un moment donné, je faisais mes études d’Histoire, je me suis levé à 8 heures du matin et j'ai fini à 13 ans. Rayon 10 Je suis passé de 15 à 18. A 20 ans, j'ai mangé et je suis allé au canal. J'ai fini de travailler à minuit, tous les jours. Mais je peux travailler du matin au soir sans problème. »

La relation avec son père

Marcela a maintenu un lien fort avec son père, Rafael Domingo Vicente Feudale. Il était chimiste et avait deux sociétés: l'une de chimie cosmétique et l'autre de chimie vétérinaire. Pendant le gouvernement de Raul Alfonsin Il s'est lassé de combattre les adversités et a tout vendu pour se consacrer à l'enseignement. Sa mort a été une très grosse perte pour toute la famille.

«Quand j'étais Infama 10 ans s'étaient écoulés depuis la mort de mon père et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais enterré. J'avais pris sa place et pris soin de ma mère, de mes grands-mères, de ma sœur qui s'était séparée et de mes neveux. Je suis devenu un fournisseur de solutions pour tout le monde et j'ai oublié de moi… », dit-il.

Pendant cette crise personnelle, j'ai eu des pics de pression élevés. Le cardiologue lui a dit qu'elle était stressée et qu'elle avait besoin de se reposer, loin des médias. Il a commencé un traitement psychologique et s'est rendu compte qu'il devait être plus attentif à ce qu'il aimait et s'éloigner de ce qui n'allait pas, comme se battre à la télévision ou être impliqué dans une controverse.

«Je sépare ce que je veux faire de ce que je ne veux pas faire. Maintenant, j'ai un travail mais je suis plus détendu. Je suis panéliste à Implacable, le programme de Susana Roccasalvo. Le samedi matin, je conduis Feudale Cafédans Radio del Plata. En janvier, je serai avec ce même cycle du mardi au dimanche à la Station Marine 101.9 de Pinamar. De plus, je suis toujours ShowMatch et maintenant j'ai aussi enregistré des podcasts pour Infobae"

"De quels sujets parlez-vous dans le podcasts?

—Ils sont liés aux curiosités de l'histoire. Il y a 20 minutes synthétiques sur différents sujets: l'interdiction qu'il a subie Betty Boop dans la décennie du 30, la controverse de la peinture murale de (David Alfaro) Siqueiros, l'histoire de l'empereur romain Domitien, et le cas du protecteur des œuvres d'art du Musée du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des sujets très curieux de l'histoire. Pour le préparer je fais une enquête et je cherche des audios avec lesquels on va les décorer, comme de la musique de l'époque pour que ça soit audible et il semble que tu sois à ce moment.

Marcela travaille à la radio et à la télévision depuis 35 ans. Il soutient qu'il y a actuellement un manque de professionnels et de contenu de qualité dans les médias, en raison de faibles budgets. Il assure que ceux qui ont été formés sont sous-estimés, car «n'importe qui peut faire de la radio, de la télévision ou s'asseoir dans une salle de rédaction et écrire n'importe quoi». Cependant, il souligne qu'il existe encore des entrepreneurs qui apprécient les professionnels qui étudient et se préparent.

"Pensez-vous qu'ils vous reconnaissent pour votre carrière?"

Non. Je ne le cherche pas non plus. Parfois je me fâche, comme quand ils mettent Juliette Prandi en tant que conducteur de la Martín Fierro de Radio. La livraison doit être effectuée par un animateur radio ou un animateur radio. Il tombe de maturité. La radio a des chiffres, comme Luis Novaresio, Elizabeth Vernaci, Karin Cohen ou moi Il y avait toujours un manque de respect pour la radio. Je n'oublierai jamais quand (dans le Martín Fierro) ils ont coupé l'émission de télévision et remis les statuettes aux figures de la radio en silence, en secret, parce qu'ils disaient que c'était très long. La radio ne traverse pas son meilleur moment, ce n'est peut-être pas le moyen de communication qui aurait pu être avant, mais vous demandez à quiconque fait de la radio et vous dit que c'est de la passion, comme le théâtre.

"Quelles sont les autres choses qui te dérangent?"

– Je suis très troublé par le manque de respect du journalisme et de la parole. Et ça me fait du bruit parce que ce que tu veux communiquer est en danger. C'est comme si demain je disais: "Je veux être chirurgien, je suis rentré à la maison et je veux vous opérer." Ce qui se passe, c'est que le mauvais discours n'est pas analysé en Argentine et comment et pour quoi les médias ont été créés. Les gens comprendront quand ils sauront ce que signifie la propagande et sa différence avec la publicité, comment les flashs ont été traités, les emplacements, la Gestalt. Je demande beaucoup.

Bien qu'il ait une grande exposition pour participer à l'un des programmes les plus regardés sur le petit écran, sa vie privée est un mystère. Il ne s'est jamais montré publiquement en couple. Et tant de secret a ouvert les portes de la spéculation. «Ils inventent tout, depuis que vous êtes lesbienne jusqu'à ce que vous sortiez avec un homme marié.» Loin d'être gênée par les discussions, Marcela comprend que ce sont les règles du jeu.

«J'ai eu beaucoup de petits amis; Avec un seul, je serais allé vivre. Mais nous nous sommes effondrés: j'étais très insupportable. Je suis une très bonne femme au foyer. J'aime la petite amie, l'amant, j'ai toujours été très romantique. J'ai un amour très idéalisé, je veux le croire et le ressentir au milieu de la poitrine. Je ne laisse pas ce mariage où tu deviens plus tard un ami ou un cousin. Et toujours loin de chez soi. Si j'avais un partenaire aujourd'hui, ce que je n'ai pas, ce serait avec une adresse privée. »

Contrairement à ses camarades de classe, Feudale ne voulait pas se marier ni avoir d'enfants. S'il consultait un astrologue pour se renseigner sur son avenir, il posait des questions sur le travail, peu lui importait de parler d'amour. Choisir ce chemin n'a pas été facile, car pendant de nombreuses années il a dû faire face à toutes sortes de questions pour ne pas suivre le mandat social.

«Quand ils parlent de l'autonomisation des femmes, je dis que J'étais un avant-gardiste. Ils me disaient: irá Ecoutez, vous allez grandir et vous ne pourrez pas avoir d'enfants … ». Et quel est le problème? Je ne veux pas avoir d'enfants. Le premier jour, je l'ai dit, ils pensaient que j'étais fou. Ma famille n'était pas tellement parce que mon vieil homme était un roman progressiste. Si j’ai étudié, c’est parce que mon vieil homme m’a dit: «Avant de te marier, la course se termine». Ça m'a coûté. Aujourd'hui, les enfants le vivent naturellement. Evidemment le laburo nous avons fait plusieurs servi. La société doit comprendre qu'il n'y a pas de mandat dans la vie des êtres humains. »

"Tu regrettes quelque chose?"

Non. Je ferais exactement la même chose, et pire: ce serait plus audacieux. Il y a des moments où les préjugés m'ont beaucoup marqué, voyant comment les choses se sont développées pour les femmes. Préjugés de la société: "Cela ne se fait pas, cela ne se dit pas". Finalement vous finissez par manger votre tête.

"Êtes-vous inquiet pour la vieillesse?"

Non. Lorsque les généraux romains sont revenus de la guerre, ils ont marché triomphalement dans le public et les esclaves sont revenus en leur disant la phrase: "Memento mori", qui signifie "souviens-toi que tu mourras". Ils lui ont dit de ne pas manger leur fierté. Et j'y crois, car ce peut être un éclair qui vous brise en un instant.