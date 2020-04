Marcela Losardo: “Je n’aime pas les assassins et les violeurs qui sortent dans la rue”

Le ministre de la justice, Marcela Losardo, a évoqué ce jeudi la vague controversée de libérations de prisonniers qui, sous le prétexte du coronavirus, présentent des ressources pour rentrer chez elles. Sur ces listes de paie, il y a des violeurs, des meurtriers et des personnes reconnues coupables de crimes graves qui devraient purger leur peine de prison.

“Je n’aime pas les meurtriers et les violeurs dans la rue. Et le président non plus. Nous sommes des gens de jugement, nous sommes des gens qui connaissent la loi et qui comprennent ce qui arrive aux victimes“Le responsable a déclaré dans des déclarations à la radio Mitre.

Malgré cela, il a demandé de ne pas «grossir les choses» et a indiqué que du 1er mars au 21 avril, 320 prisonniers avaient reçu différents avantages en raison de l’urgence sanitaire causée par la pandémie de coronavirus.

Lorsqu’elle a été rapidement consultée pour des cas spécifiques, tels que celui du répresseur de l’ESMA qui a bénéficié d’un domicile ou celui du violeur autorisé à résider à quelques mètres de sa victime, Losardo a répondu: “Vous devez voir chaque situation en particulier et leur poser ces questions. à la personne qui a pris la décision, mais ne demandons pas au président ou aux membres du pouvoir exécutif. ”

Hier, Alberto Fernández s’était exprimé dans le même sens et avait tenu les magistrats responsables de la situation. Cependant, dans les dernières heures, le rejet général de la population a augmenté et ce soir, il y aura un pan national contre les juges prisonniers.

“Je ne veux pas parler d’un magistrat surtout parce que je respecte l’indépendance du pouvoir judiciaire, et je n’en ai pas vu la cause. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis de ce montant, je ne sais pas s’ils ont été évalués ou non. Le juge qui a rendu la résolution doit y répondre.Répondit Losardo.