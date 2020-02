Marcelo Gallardo, le deuxième meilleur entraîneur du monde: qui est le seul qui le dépasse ainsi que les autres Argentins qui figurent dans le classement

Marcelo Gallardo, le deuxième meilleur entraîneur du monde selon un site spécialisé. L’entraîneur de River Plate compte parmi les techniciens les plus en vue du moment et Il n’est surpassé que par l’Allemand Jürgen Klopp.

Selon le site du classement mondial des clubs, Gallardo est passé à la deuxième place parmi les entraîneurs les plus éminents au monde avec 12 816 points et suivez les traces de Klopp, qui rassemble 15 727 points menant l’imparable Liverpool, pointeur de Premier League et dernier champion du monde.

La “Doll” est le deuxième Argentin parmi les dix premiers avec Gustavo Alfaro, qui est huitième (9,375) après sa campagne à Boca Juniors.

Diego Simeone, DT de l’Atlético Madrid d’Espagne, est onzième; Et puis il y a Jorge Sampaoli (48 °), Luis Zubeldía (54 °), Diego Dabove (55 °), Mauricio Pochettino (78 °), Sebastián Beccacece (85 °), Gabriel Heinze (86 °), Eduardo Coudet (87 °) ), Lucas Pusineri (88 °), Daniel Garnero (89 °) et Diego Cocca (95 °).

La liste des dix premiers est complété avec l’espagnol Ernesto Valverde, ancien DT de Barcelone (3e); Maurizio Sarri de la Juventus d’Italie (4e), Josep Guardiola de Manchester City of England (5e), Renato Gaúcho de la Guilde brésilienne (6e), Jorge Jesus de Flamengo du Brésil (7ème), Thomas Tuchel depuis Paris Saint Germain de France (9ème) et Fabio Cannavaro de Guangzhou Evergrande de Chine (10e).

«Le souhait est que l’année qui vient soit toujours la meilleure. C’est une façon de ressentir, de ne pas se conformer, de rester compétitif, de ne pas se relâcher. Il y a une façon de jouer que nous sentons que nous voulons continuer à capturer au-delà des joueurs qui peuvent partir et qui peuvent arriver », a déclaré le Doll lorsqu’il est monté sur scène et a reçu le prix décerné par le journal El País de Uruguay.

Gallardo se démarque à nouveau dans son travail 2019 aux commandes de River, car Il a remporté la Copa Argentine, la Recopa Sudamericana et atteint la finale de la Copa Libertadores d’Amérique, qui a perdu contre Flamengo. De plus, la Doll est très proche de remporter un titre de champion pour la première fois: son équipe mène le pointeur, avec trois points d’avance sur Boca, alors qu’il reste deux dates pour la finale du championnat.

Gallardo avait remporté ce prix d’El País de Uruguay pour la première fois l’année dernière pour son travail en 2018, reléguant Gerardo Martino et Ricardo Gareca, ses compatriotes, mais maintenant il l’a fait au-dessus du portugais Jorge Jesus, malgré le fait que l’entraîneur de Flamengo était le champion des Libertadores avec l’équipe brésilienne.

Concernant le classement des clubs, River est à la troisième place derrière Liverpool et Barcelone. Le millionnaire totalise 12 816, tandis que La bouche est l’autre club argentin qui figure dans le top 10, dans le septième placement. Le système de notation est basé sur les résultats des 52 dernières semaines.