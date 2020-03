Marcelo Tinelli, présent au Congrès pour l’ouverture des sessions ordinaires

À 10h50 ce dimanche 1er mars Cristina Kirchner Il est entré au Congrès national pour présider l’Assemblée législative dans laquelle Alberto Fernandez Il a donné son premier message en tant que président lors d’une ouverture de sessions ordinaires. À côté de lui se trouvait le président de la Chambre des députés, Sergio Massa.

Depuis l’une des loges du Congrès, Marcelo Tinelli J’ai écouté attentivement les paroles du vice-président. En costume noir, chemise blanche et cravate foncée, l’homme d’affaires a entendu le discours à côté de Malena Galmarini, L’épouse de Massa.

Le conducteur avait annoncé son soutien au gouvernement d’Alberto Fernández et, en novembre dernier, il avait été convoqué pour participer au Conseil contre la faim, promu par le président.

«Voir tant de personnes importantes ici, comme Estela de Carlotto, des organisations sociales et des hommes d’affaires engagés pour une telle cause, me fait penser que l’Argentine change et qu’un meilleur pays viendra», a déclaré le conducteur et l’homme d’affaires à l’époque. María Cher, Carlotto, Agustín Salvia (Observatoire de la dette sociale argentine de l’UCA), Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Esteban «Gringo» Castro (CTEP), Adolfo Pérez Esquivel (Prix Nobel de la paix), entre autres références d’entreprises, de syndicats, d’organisations sociales et de la société civile ont également participé à cette réunion.

“Quand une terre est rasée comme en ce moment, parce que quand vous descendez au Conurbano vous vous rendez compte de ce que l’Argentine vit vraiment, C’est à ce moment-là que l’on voit des gens manger du carton. Là, vous vous rendez compte que vous devez aider et que vous devez être », Tinelli avait parlé de la pauvreté en Argentine.

Il y a quelques semaines, pendant ce temps, le gouverneur gouverneur de Salta, Gustavo SáenzIl a annoncé que Tinelli, en collaboration avec un groupe d’hommes d’affaires, projettera la construction de 10 puits d’eau pour le quelles communautés dans «Les domaines les plus critiques» de la province. «Le rêve commence à se réaliser, à vivre dans un pays plus juste, solidaire et fédéral. Merci à @cuervotinelli et à un groupe d’entrepreneurs qui construiront 10 puits d’eau dans les zones les plus critiques. Ce n’est pas les uns contre les autres, ensemble nous avancerons! », a écrit le président sur son compte Twitter.