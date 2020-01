MARCHÉS A.LATINA-Ils sont affaiblis par l’aversion au risque contre les coronavirus

BOGOTÁ, 27 janvier (.) – Les marchés latino-américains ont été fortement dévalués lundi, alors que les investisseurs se sont éloignés des actifs à haut risque, dans un climat d’incertitude croissante quant à la propagation du coronavirus qui a émergé en Chine.

* Le bilan des décès dus à l’éclosion d’un coronavirus en Chine est passé à 81 lundi, tandis que le gouvernement a prolongé les vacances du Nouvel An chinois et qu’un plus grand nombre de grandes entreprises ont fermé ou dit à leur personnel de travailler à domicile dans un effort pour ralentir la propagation de la maladie ..

* “Les inquiétudes ont été intensifiées par l’impact économique et humain du coronavirus mortel … qui réactive la demande d’actifs de refuge”, a déclaré le courtier Actions et Valeurs à Bogotá dans une note.

* Au Mexique, l’indice boursier de référence S & P / BMV IPC a chuté de plus de 2%, tandis que le peso mexicain s’échangeait de 0,67%.

* Dans le même ordre d’idées, le real brésilien a perdu 0,73% et l’indice boursier Bovespa a plongé de 2,5%.

* “Une réponse solide des autorités pourrait réduire la contagion et la panique, mais cela affecterait les performances de l’activité à court terme”, a expliqué la banque Itaú. “S’il y a une stabilisation de la propagation du virus, une fois la période des vacances terminée, l’impact sur l’activité sera limité.”

* En Argentine, l’indice Merval de la Bourse a baissé de 2,27%, tandis que le peso est resté stable.

* Le peso colombien a perdu un point de pourcentage et s’échangeait à son niveau le plus faible en sept semaines, tandis que l’indice boursier, le COLCAP, a chuté de 0,34%.

* Au Pérou, le soleil est en baisse de 0,48%, les investisseurs surpris et analysant les résultats des élections législatives de dimanche. Parallèlement, la référence de la bourse de Lima a chuté de 0,93%.

* Le peso chilien a chuté de 1,4% et l’indice IPSA de la bourse de Santiago était de 1,7%.

(Rapport de Nelson Bocanegra, rapport supplémentaire de Miguel Ángel Gutiérrez à Mexico et Maria Cervantes à Lima. Édité par Javier Leira)