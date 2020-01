MARCHÉS A.LATINA-La plupart des devises sont renforcées après les données de l’économie chinoise

LIMA, 17 janvier (.) – La plupart des devises latino-américaines ont avancé contre le dollar vendredi, dans un scénario de plus grand appétit pour le risque suite à la publication de données économiques en provenance de Chine.

* La production industrielle du géant asiatique a augmenté de 6,9% en décembre par rapport à l’année précédente, la plus forte croissance en neuf mois et supérieure au taux attendu de 5,9%. En outre, le PIB chinois a augmenté de 6,1% en 2019, le niveau le plus bas depuis 1990, mais dans les estimations des analystes.

* “Parmi les facteurs d’optimisme, les données économiques en Chine (PIB et production industrielle) se distinguent, ce qui malgré une faible croissance économique pour 2019, suggère une reprise vers 2020”, ont expliqué les analystes du Monex de México.

* Au Mexique, le peso a augmenté de 0,5% pour atteindre son meilleur niveau en 15 mois, également tiré par l’approbation à la veille de l’accord commercial TMEC aux États-Unis; tandis que l’indice de référence S & P / BMV IPC a progressé de 1%, pour un maximum de 14 mois.

* Le real brésilien a augmenté de 0,63%, mais a enregistré sa plus forte baisse de la semaine depuis début novembre 2019, avec une perte de 1,73%. Parallèlement, l’indice boursier Bovespa a clôturé avec une hausse préliminaire de 1,34% et accumulé une avance hebdomadaire de 2,4%.

* En Argentine, le peso a clôturé équilibré à 60,01 unités, le marché boursier a également fermé sans changements majeurs, bien qu’il ait baissé de 1% au cours de la semaine.

* Le peso chilien a progressé de 0,39%, à 772,50 / 772,80 unités par dollar, en une journée de forte volatilité, comme cela a été le tonique du marché des changes ces derniers mois après les vagues de protestations pour des revendications sociales Ils secouent le pays.

* Parallèlement, le principal indice de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a clôturé la séance avec une baisse de 0,25%, à 4 881,32 points.

* Pendant ce temps, le peso colombien a inversé la tendance du début de la journée et a chuté de 0,25% à 3 332,50 unités par dollar. Parallèlement, l’indice COLCAP du marché boursier colombien a gagné 0,5%.

* Au Pérou, la devise a légèrement progressé de 0,06%, à 3 321/3 322 unités. Parallèlement, la référence du titre Lima a ajouté 0,31%.

(Rapport de María Cervantes, avec un rapport supplémentaire de Froilán Romero à Santiago, Luis Jaime Acosta à Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez à Mexico et Walter Bianchi et Jorge Otaola à Buenos Aires, édité par Manuel Farías)