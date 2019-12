MARCHÉS A.LATINA-Les pièces clôturent mitigées avant Noël et au milieu de l'optimisme commercial

LIMA, 24 décembre (.) – Les devises latino-américaines ont clôturé de façon mitigée mardi contre la stabilité mondiale du dollar, un jour de quelques flux avant Noël et au milieu de l'optimisme persistant concernant les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

* Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi qu'il signerait une cérémonie avec son couple chinois, Xi Jinping, la première phase de l'accord commercial entre les deux pays conclu ce mois-ci.

* "Nous aurons une cérémonie de signature, oui", a déclaré Trump aux journalistes. "L'accord est fait, il est en cours de traduction."

* Le peso chilien a clôturé les opérations de mardi avec une avance de 0,55%, à 750,20 / 750,50 unités par dollar, sa valeur de clôture la plus élevée depuis le 8 novembre, un jour avec un faible volume de affaires et qui a pris fin plus tôt que la normale en raison du début des festivités de Noël.

* Parallèlement, l'indice IPSA de la Bourse de Santiago a clôturé la journée en baisse de 0,24%, à 4 714,65 points.

* Au Pérou, la devise a réduit les bénéfices à la fin de la session et clôturé stable à 3 317/3 319 unités; et la référence de la bourse de Lima a gagné 0,11%.

* Le peso colombien s'est apprécié de 0,32% à 3 298 unités par dollar, une clôture maximale en cinq mois. Et l'indice boursier COLCAP du marché boursier colombien a totalisé 0,09%.

* Au Mexique, le peso a perdu 0,12%; et l'indice de référence S & P / BMV IPC a soustrait 0,25%, sa quatrième baisse consécutive, après une forte reprise la semaine dernière.

* Les marchés financiers de l'Argentine et du Brésil sont restés fermés pour les vacances de Noël.

(Rapport de María Cervantes; avec la collaboration de Froilán Romero à Santiago, Nelson Bocanegra à Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez au Mexique et Walter Bianchi et Jorge Otaola à Buenos Aires.)