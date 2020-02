MARCHÉS A.LATINA-Les pièces et les échanges chutent en raison de l’appréciation mondiale du dollar et de la peur renouvelée des coronavirus

SANTIAGO, 20 février (.) – La plupart des devises et bourses latino-américaines ont fermé jeudi, affectées par une progression du dollar mondial et des craintes renouvelées quant aux effets du coronavirus sur l’économie mondiale après la publication de nouvelles. contagions en Corée du Sud.

* Le dollar a tout dévasté jeudi, après un effondrement brutal et brutal du yen qui a remis en cause son statut d’actif sûr, tandis que des devises telles que l’euro et le dollar australien ont également coulé.

* Pendant ce temps, les rues de la quatrième plus grande ville de Corée du Sud ont été désertées pendant la journée, avec des résidents dans leurs maisons après que des dizaines de personnes ont été infectées par un coronavirus dans ce que les autorités ont décrit comme un événement de “superpropagation” “dans une église.

* Les centres commerciaux et cinémas déserts de Daegu, une ville de 2,5 millions d’habitants, sont devenus l’une des images les plus étonnantes en dehors de la Chine d’une épidémie que les autorités internationales tentent d’empêcher de devenir une pandémie.

* Le peso mexicain s’est déprécié de 1,4%, à 18,8145 / 18,8190 unités pour un dollar contre 18,5585 du prix de référence . mercredi.

* L’indice de référence S & P / BMV IPC du marché boursier mexicain a chuté de 0,1% à 44 856,06 points.

* Le real brésilien a clôturé jeudi à 4,3916 unités par dollar, en raison des inquiétudes croissantes concernant la croissance économique du pays. Alors que l’indice boursier Bovespa a reculé de 1,67%, à 114 570 points.

* En Argentine, le peso a clôturé la journée avec une dépréciation de 0,1%, à 61,79 unités pour un dollar, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires a augmenté de 1,48%.

* Le peso chilien a chuté de 0,97% à 806,60 / 806,90 unités pour un dollar. Parallèlement, le principal indice de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a augmenté de 0,37% pour atteindre 4 536,05 points.

* Le soleil péruvien a clôturé avec une baisse de 0,29%, tandis que l’indice de référence du marché boursier a clôturé inchangé au milieu d’une hausse des actions des sociétés aurifères et de la chute du secteur bancaire local.

* En Colombie, le peso s’est déprécié de 0,52%, à 3 404,40 unités par dollar et l’indice COLCAP de la Bourse a perdu 0,4% à 1 669,60 points en raison de la baisse des actions de pointe dans le secteur financier.

(Rapport de Froilán Romero. Rapport supplémentaire de Marco Aquino à Lima, Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá. Édité par Fabián Andrés Cambero et Rodrigo Charme)