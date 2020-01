MARCHÉS A.LATINA-Les pièces et les sacs tombent de nouvelles craintes pour le coronavirus

SANTIAGO, 30 janvier (.) – Les devises et les bourses d’Amérique latine se négociaient moins jeudi, en raison d’une plus grande aversion pour le risque dans un contexte de nouvelles craintes concernant les effets de l’épidémie de virus sur l’économie mondiale. de Wuhan.

* De nombreux pays ont commencé à isoler des centaines de citoyens évacués de la ville chinoise de Wuhan dans le but de stopper la propagation mondiale d’une épidémie qui a fait 170 morts.

* On craint de plus en plus que des milliers d’usines chinoises qui travaillent pendant les vacances du Nouvel An lunaire aient du mal à reprendre leurs fonctions la semaine prochaine en raison des restrictions de voyage imposées pour arrêter la propagation du virus.

* Le peso mexicain s’échangeait à 18,7710 unités par dollar, en baisse de 0,43% par rapport à 18,6915 du prix de référence de . mercredi.

* L’indice de référence S & P / BMV IPC de la bourse mexicaine, comprenant les actions des 35 entreprises les plus liquides du marché, a perdu 0,47% à 44 915,76 points, à 8,38 heure locale (1438 GMT).

* Le real brésilien s’est déprécié de 0,29% et l’indice boursier Bovespa a perdu 1,2%, à 114 005,52 points.

* En Argentine, le peso a fonctionné équilibré à 60,29 unités par dollar lors des premières opérations, tandis que l’indice Merval de la Bourse de Buenos Aires a baissé de 0,82%, à 40 009,64 unités, influencé par la tendance négative des actions énergétiques. La veille, l’indice de référence recule de 1,19%.

* Le peso chilien s’est déprécié de 0,63%, à 796,50 / 796,80 unités par dollar, après avoir dépassé 800 unités auparavant. Parallèlement, le principal indice de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a reculé de 0,68% à 4 542,79 points.

* “Les marchés mondiaux ont été emportés par une vague de craintes causées par le coronavirus et les implications qu’il peut avoir sur l’économie mondiale et, évidemment, les marchés émergents n’échappent pas à cette situation et cela se reflète dans les devises et les échanges, principalement “a déclaré un opérateur.

* Le peso colombien s’est déprécié de 0,77% à 3 414,85 unités par dollar, son niveau le plus faible en près de huit semaines, tandis que l’indice COLCAP du marché boursier a grimpé de 0,06%.

* Au Pérou, la devise a perdu 0,27%, à 3 353/3 354 unités, un minimum d’un mois et demi. De son côté, la référence du titre de Lima a soustrait 0,39%.

(Rapport de Froilán Romero. Rapport complémentaire de María Cervantes à Lima, Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá.)