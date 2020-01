MARCHÉS MONDIAUX-Hors de danger, les traces boursières atteignent des sommets historiques

LONDRES, 9 janvier (.) – Les marchés boursiers mondiaux semblaient s’être remis jeudi des turbulences du début de l’année, après que l’Iran et les États-Unis ont modéré leurs positions et évité immédiatement un conflit à grande échelle au Moyen-Orient.

* Le meilleur jour d’Asie depuis des semaines et une ouverture avec de fortes progressions à des records en Europe ont relevé l’indice mondial des actions MSCI, qui a augmenté de 0,12% à 1037 GMT, atteignant un niveau record.

* Les opérateurs ont quitté leurs abris comme le yen japonais, l’or et les obligations d’État.

* L’Iran a lancé mercredi plusieurs missiles sur des bases qui abritent des troupes américaines en Irak en réponse au meurtre de l’un de ses généraux les plus influents. Mais dans un discours prononcé le même jour, le président Donald Trump a déclaré qu’aucun Américain n’avait été blessé et a évité de menacer davantage une réponse militaire.

* “L’Iran semble se contenir et c’est bon pour toutes les parties impliquées et quelque chose de très bon pour le monde”, a déclaré Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, avait précédemment déclaré le jour que les attaques “concluent” la réponse de Téhéran à la mort du général Qassem Soleimani.

* “La première conclusion évidente que nous devons tirer est que nous voyons qu’il existe un potentiel de plus grande dépréciation du yen”, a déclaré Derek Halpenny, analyste en chef du MUFG en Europe.

* Le yen, considéré comme une monnaie refuge en période d’instabilité politique, a continué d’effacer ses résultats 2020 dans les opérations en Europe. Il s’échangeait à un creux de 0,2% à 109,36 unités par dollar, son plus bas niveau en une semaine et demie.

* En Asie, les marchés boursiers ont suivi le rebond de Wall Street la veille. L’indice MSCI général des actions de la région Asie-Pacifique – qui exclut le Japon – a marqué sa plus forte progression en près d’un mois, bien qu’il ait par la suite inversé cette tendance et baissé de 0,57%.

* L’indice Hang Seng de Hong Kong et l’indice de référence du papier préféré de Shanghai ont chacun augmenté de plus de 1,2%. Les actions japonaises ont suivi 2,3% pour atteindre leur plus haut niveau de l’année.

* “Je pense qu’aujourd’hui, nous assisterons à une augmentation basée sur le soulagement des investisseurs”, a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP Capital à Sydney. “Hier, les opérateurs craignaient le pire.”

* Le pétrole a été échangé en dessous des prix observés avant la mort de Soleimani. Les futures sur le Brent se sont stabilisés à 65,41 $ le baril, près du niveau affiché au début de 2020.

* L’or en espèces a baissé de 0,55% à 1 547,39 $ l’once, effaçant tous les bénéfices mercredi, bien qu’il se négocie toujours au-dessus du prix qu’il avait avant la mort de Soleimani, ce qui suggère que les investisseurs craignent Il ne s’est pas évaporé.

