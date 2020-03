MARCHÉS MONDIAUX – Les actions en Asie chutent fortement en raison des craintes liées aux coronavirus et des puits de pétrole

SYDNEY, 9 mars (.) – Les actions asiatiques ont chuté lundi, alors que les investisseurs se sont réfugiés dans des obligations pour faire face au choc économique du coronavirus, tandis que le pétrole a chuté de 30% après la baisse de l’Arabie saoudite Son prix de vente officiel.

* L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, prévoit également d’augmenter sa production de manière significative après l’effondrement de l’accord de l’OPEP sur les coupures de pompage avec la Russie, une guerre pour la part de marché qui rappelle une impulsion en 2014 qui a provoqué l’effondrement de prix du pétrole brut

* Les contrats à terme sur le brut Brent sont tombés à 14,25 $, ou 31,5%, à 31,02 $ le baril, la plus forte baisse en pourcentage depuis le 17 janvier 1991, au début de la guerre du Golfe, et un plancher depuis le 12 février 2016. A 0114 GMT lundi s’échangeait à 35,75 $.

* Pendant ce temps, le contrat West Texas Intermediate (WTI) est retombé à 11,28 $, ou 27,4%, à 30 $ le baril. Il s’agit également de la plus forte baisse en pourcentage depuis janvier 1991 et du prix le plus bas depuis le 22 février 2016. À 0114 GMT lundi, il a fonctionné à 32,61 $.

* L’effondrement des prix du pétrole brut a également fait craindre que les producteurs américains qui ont émis de grandes quantités de dettes ne puissent pas maintenir leur solvabilité en raison de la baisse des prix.

* Le yen, considéré comme un refuge en période de turbulence, a également monté en flèche contre les devises des marchés émergents exposées au pétrole, notamment le rouble russe et le peso mexicain.

* Les actions du secteur de l’énergie ont chuté et les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 4,6%. Les futures sur EUROSTOXXX 50 ont baissé de 4,4% et les futures sur FTSE de 4,8%.

* Le Nikkei du Japon est tombé à 4,7%.

* Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont tombés en dessous de 0,5% dans les opérations en Asie, un niveau record. Pendant ce temps, le retour des papiers à 30 ans a été inférieur à 1%.

* Le nombre de personnes infectées par le coronavirus a dépassé 107 000 dans le monde, tandis que l’épidémie s’étend à de plus en plus de pays et que les dégâts économiques générés par son passage augmentent.

* Les marchés suggèrent que la Réserve fédérale des États-Unis abaissera ses taux de 50 points de base lors de sa réunion du 18 mars après la baisse de la semaine dernière, ce qui pourrait ramener les taux très près de zéro au cours des prochains mois.

* Les analystes de BofA Global Research ont estimé que la dernière liquidation avait provoqué l’évaporation de 9 milliards de dollars sur les marchés boursiers en neuf jours.

* Le dollar a chuté par rapport au yen dans les opérations en Asie et s’échangeait à 103,55 yens par unité, un niveau sans précédent depuis la fin de 2016, tandis que l’euro atteignait un maximum en plus de huit mois à 1,1345 $. .

* L’or est passé à 1,6% pour dépasser 1 700 $ l’once et a atteint un sommet en sept ans.

