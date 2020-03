MARCHÉS MONDIAUX – Les actions mondiales s’effondrent en raison de l’avancée du virus et de son impact sur l’économie mondiale

LONDRES, 6 mars (.) – Les marchés boursiers mondiaux ont chuté vendredi en raison de la détérioration des perturbations des activités en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus, ce qui fait craindre un ralentissement économique prolongé.

* Les actions européennes ont ouvert avec une forte baisse, pondérée notamment par les agences de voyages. L’indice paneuropéen STOXX 600 a cédé 3,4% à 1021 GMT.

* Le DAX allemand a perdu 2,4%, le FTSE 100 britannique a perdu 1,8% et le CAC 40 français a soustrait 2,4%.

* L’indice boursier mondial MSCI, qui comprend des titres de 47 pays, a reculé de 0,72%.

* Plus tôt en Asie, l’indice MSCI plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 2,1%, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 2,94% et les papiers australiens de 2,44%.

* Les titres chinois ont baissé de 1,22%, tandis que ceux de Hong Kong ont baissé de 2,12%.

* Le rendement des obligations du Trésor américain est tombé à son niveau minimum, tandis que les investisseurs ont augmenté leurs paris que la Réserve fédérale approuvera de nouvelles baisses de taux d’intérêt suite à la baisse inattendue de mardi.

* Le retour des notes de référence à 10 ans a chuté vendredi à son plus bas niveau, à 0,7650%.

* La baisse rapide des rendements a touché le dollar, qui a joué un minimum de six mois contre le yen et près de deux ans contre le franc suisse.

* L’euro a gagné 0,3%, à 1 127 $, annulant toutes les pertes antérieures de l’année et passant d’un prix inférieur à 1,08 $ il y a quelques semaines à plus de 1,12 $ aujourd’hui.

* Les prix du pétrole ont également fortement chuté en raison de doutes quant à savoir si les producteurs non-OPEP accepteront de nouvelles réductions de production malgré l’affaiblissement de la demande mondiale d’énergie.

(Rapport supplémentaire de Tommy Wilkes à Londres et Stanley White à Tokyo; édité en espagnol par Carlos Serrano)