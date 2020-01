MARCHÉS MONDIAUX – Les actions se stabilisent et le pétrole brut recule en raison de la peur moindre du conflit Iran-États-Unis

Par Thyagaraju Adinarayan

LONDRES, 7 janvier (.) – Les actions mondiales se sont stabilisées et le pétrole brut a reculé après des sommets de plusieurs mois mardi à la suite de mouvements violents après le Nouvel An, alors que les investisseurs jugeaient les perspectives d’un conflit total entre les États-Unis et l’Iran Ils avaient diminué.

* Après une forte hausse, le pétrole a rendu une partie de ses bénéfices au milieu des signes qu’une offensive iranienne contre les États-Unis ne devrait pas se produire d’une manière qui perturberait l’approvisionnement.

* À 9 h 38 GMT, le Brent a rapporté 35 cents à 68 456 $ le baril après avoir grimpé lundi à 70,74 $. Le West Texas Intermediate a perdu 26 cents à 63,01 $ le baril.

* Les actions en Europe ont augmenté de 0,7%, en ligne avec des gains similaires en Asie. Le large indice MSCI des titres d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’est remis de presque toutes ses pertes lundi.

* Les actifs considérés comme à risque ont commencé en 2020 avec le pied gauche, alors que Téhéran et Washington ont échangé des menaces après qu’une frappe aérienne américaine à l’aéroport de Bagdad a tué un haut commandant iranien.

* Lundi, l’ambiance a commencé à se calmer, aidant Wall Street à rebondir et à clôturer à la hausse. Mardi, les marchés émergents, qui avaient été les plus touchés, se sont redressés, avec une hausse de 0,4.

Avec ces gains, l’indice boursier mondial MSCI, qui suit les rôles dans 49 pays, était de 0,4% après avoir atteint un niveau record.

“Les marchés ont pris de l’ampleur en raison du manque de suivi (après le raid aérien) comme cela s’est produit hier et à la fin de la session, ils avaient en fait connu une reprise raisonnable”, a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

